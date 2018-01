La “U” confirma contratación de Araos

Víctor Oyarzún, gerente técnico de Antofagasta, lo adelantó la tarde de ayer: el habilidoso mediocampista ofensivo Angelo Araos (foto) ya es refuerzo de Universidad de Chile. “Se va, pero no sé cuándo la ‘U’ lo hará oficial”, comentó el personero del club “puma” en diálogo con radio Cooperativa.

La misma emisora agregó que en las próximas horas el cuadro azul presentará al volante de 20 años, segundo refuerzo tras la incorporación del lateral zurdo Felipe Saavedra (21 años), procedente de San Luis.

Y anoche, la cuenta oficial de Twitter de Universidad de Chile ratificó la noticia acompañando una imagen del jugador: “Angelo Araos vistiendo la gloriosa!”, publicó la institución.

TITULARES

Cabe mencionar que, pese a su juventud, tanto Araos como Saavedra vienen de ser titulares en sus respectivos clubes de procedencia, cumpliendo buenas campañas.

En tanto, el plantel de la “U” ya está trabajando en el Centro Deportivo Azul bajo el mando de su técnico Angel Guillermo Hoyos. La pretemporada, que comenzó el pasado miércoles con revisiones médicas y evaluaciones físicas, continuará en La Serena desde el martes próximo hasta el 16 de enero.

HABLA SCHULTZ

Además de las contrataciones de Araos y Saavedra, el cuerpo técnico azul decidió que Franz Schultz no vuelva a salir a préstamo, esto debido a su destacado rendimiento en O’Higgins el año reciente.

“Estar en la ‘U’ te exige el doble y más con el grupo que nos tocó en la Copa Libertadores, donde tenemos que dejar bien puesto el nombre de Chile a nivel internacional. Se ha hablado mucho de que los equipos chilenos no pasan la primera ronda y esta es una bonita oportunidad y tenemos un equipo importante para conseguir ese objetivo”, manifestó el “coreano”.

En cuanto a su regreso al CDA, el formado en Wanderers dijo que, “si bien en el torneo pasado la ‘U’ no tuvo muchas alternativas en el puesto de lateral derecho, donde prácticamente estaba sólo Matías (Rodríguez), ahora es mi oportunidad para demostrar que puedo ser una variante en ese puesto o también en el mediocampo. No me cierro a nada y estoy dispuesto a jugar donde sea, de lateral, contención o carrilero. Se dio la posibilidad de quedarme y la quiero aprovechar”.

Relacionado