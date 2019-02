La “U” da lástima

Universidad de Chile fracasó en la Copa Libertadores de este año debido a su juego opaco, de limitada asociación, y ayer esas falencias se repitieron frente a Cobresal en la primera fecha del Campeonato Nacional logrando un amargo empate 1-1.

Los azules golpearon de entrada. Tras un centro de Augusto Barrios desde la derecha, Leandro Benegas se elevó entre los dos centrales y puso el primero con un cabezazo. En ese momento el reloj apenas marcaba 27 segundos.

El rápido gol le inyectó confianza a la U. Un remate cruzado de Rodrigo Echeverría y una escapada de Pablo Parra por la izquierda pudieron estirar la ventaja.

A medida que avanzaban los minutos, el inicio esperanzador del cuadro laico se desvaneció. Le costaba articular hacia el frente.

Jimmy Martínez naufragaba en la mitad de cancha y los tres agentes de ataque siempre recibían de espaldas. Solo Pablo Parra generaba peligro con sus rupturas por la orilla.

Cobresal, impulsados por la grisácea imagen que mostraban los “universitarios”, se animaron.

A la vuelta de camarines, Fabián Saavedra sembró el temor en las graderías del Estadio Nacional. El atacante “minero” recibió de espaldas y sacó un sorpresivo remate que se fue apenas sobre el travesaño. La escuadra capitalina seguía con las luces apagadas. Sin ritmo ni imaginación para perforar la zaga rival.

El entrenador Gustavo Huerta movió el banco y con los cambios sus dirigidos quedaron mejor parados. Tras una contra conducida magistralmente por Israel Poblete, Felipe Reynero sacó un potente remate cruzado a los 69’. Una monumental atajada de Johnny Herrera evitó el tanto de los de El Salvador. Fue un aviso de lo que llegó un minuto después.

El recién ingresado Lino Maldonado trepó por la izquierda, encaró y sacó un centro con precisión al polígono mayor. Ahí, Reynero conectó con una vistosa volea y decretó el empate (70’).

A los cobresalinos se les despertó el apetito. Acabaron por dominar a la “U” que solo pudo reaccionar al apelar al orgullo. Mediante los pelotazos se acercaba al arco de Sebastián López, pero no hubo arrebato individual al que encomendarse ni tampoco milagro sobre la hora.

El próximo desafío de Universidad de Chile será ante O’Higgins el sábado 23 en el Estadio El Teniente, mientras que Cobresal esperará en El Salvador a Audax Italiano el domingo 24.

AUTOCRITICA DE KUDELKA

El técnico de la “U”, Frank Darío Kudelka, fue abucheado al término del partido por los hinchas de la “U” y en la conferencia de prensa reconoció el mal momento por el que pasan los azules.

“Nos faltaron un montón de cosas. Fue un partido sufrido, ni aún ganando salimos mentalmente de la eliminación con Melgar. El entorno siempre estuvo difícil y no pudimos sostenernos. Estuvimos atados e irresolutos, si hubiéramos ganado diría lo mismo”, manifestó

Kudelka prosiguió con su autocrítica, y señaló que “lo que uno pretende no se vio reflejado en la Copa Libertadores y este partido, hay que bancársela. Se trabaja bien y los jugadores saben que pueden dar más. Nada justifica lo de hoy (ayer)”.

Además, tuvo un fuerte mensaje a los hinchas, quienes lo criticaron duramente en el partido: “Entendí que no podía dar con lucidez las instrucciones, por eso me retraí para hablar con mi gente. No teníamos soluciones y eso no lo puedo negar. Cuando dejamos de ver la coherencia en la forma de jugar pasan estas cosas. Hay que entender que a veces no se puede ganar por más de 10 goles, y no es porque no querramos”.

Finalmente, y ante la obvia pregunta sobre su continuidad en el cuadro azul, Kudelka fue enfático en señalar que “no todo pasa por mí, soy un hombre de trabajo. En las guerras siempre uno debe pacificar, no podemos pelear todos. Hubo mucha convulsión, vivimos en sociedades extremistas y hay que entender que siempre se sale de las malas. Nos autoboicoteamos, me siento incómodo conmigo mismo. Hay que tener paciencia y valentía para tomar decisiones”.