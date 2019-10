La “U” es un caos total: amenazan a jugadores, dirigentes y funcionarios

El paupérrimo presente futbolístico de Universidad de Chile, reflejado en un serio riesgo de descenso a siete fechas del final, sumó ahora un nuevo capítulo que refleja el caos total que se vive en la tienda azul.

Al parecer, la agónica derrota sufrida en el superclásico frente a Colo Colo en el Monumental (2-3) colmó la paciencia de una hinchada que hace ya un par de temporadas viene expresando su descontento por la inoperante gestión de Azul Azul en materia de conformación del plantel, elección de cuerpos técnicos y política de series menores.

El descontento explotó esta semana y así lo denunció públicamente la administradora del club acusando que algunos jugadores, integrantes del directorio, familiares de éstos e incluso funcionarios han recibido variadas amenazas.

Lo que preocupa en la concesionaria de la “U” es el tono agresivo de las intimidaciones, que incluyen fotos con una cruz roja tachada encima y advertencias de que “cada persona marcada la pagará caro si descendemos…”. Es más, en una de las amenazas aparece el equipo inclusivo de la “U”.

En otras imágenes viralizadas, aparecen el ex presidente Carlos Heller, el ex gerente deportivo Sabino Aguad; el ex vicepresidente Mario Conca y el actual mandamás José Luis Navarrete a la usanza de fichas policiales con un destacado “culpable”.

“Con la barra no se juega”, “Fuera Navarrete” y “Cuiden a sus empleados” es el tenor de algunos de los mensajes que han llegado a la concesionaria.

INVESTIGACION

A través de un comunicado de prensa, Azul Azul reconoció la veracidad de las amenazas por parte de la barrabrava Los de Abajo.

“Rechazamos profundamente esta cobarde acción delictual, la que será informada a las autoridades correspondientes para que se inicien las investigaciones respectivas. Repudiamos cualquier acto que incite a la violencia o al odio sobre nuestros colaboradores, jugadores o directivos. Al respecto, el club Universidad de Chile adoptará todas las medidas que sean necesarias para resguardar la integridad física de todos”, publicó ayer en el sitio oficial del club.

“En un momento complejo como el que deportivamente estamos viviendo, lo que más se necesita es la unidad de los verdaderos hinchas de la ‘U’, esos que apoyan incondicionalmente cada semana en cualquier estadio del país y no los que ponen intereses personales o de grupos minoritarios por sobre los de la institución”, complementó Azul Azul.

UNA GRUTA

Mientras tanto, el penúltimo lugar en la tabla preocupa tanto en las huestes azules que han comenzado a apelar a la religión para salvarse del descenso.

Trascendió que el plantel solicitó a Azul Azul que construyera una gruta de la Virgen en el CDA, lo que ya está en marcha desde el pasado martes a un costado de una de las canchas.

Además, el club habría recibido propuestas de otras “artes místicas”, como limpieza de aura e iriólogos, para alejar los males que afectan al primer equipo, sin embargo en estos casos no hubo acogida por parte de la administradora laica.

LO QUE FALTA

En lo futbolístico, la “U” recibirá en la próxima fecha a Iquique, rival directo en la lucha por no descender. El encuentro se jugará el jueves 17 de octubre a las 21 horas.

Estos son los partidos que, en estricto orden, le quedan al cuadro azul en el Campeonato Nacional: como local ante Iquique y Everton; de visita con Huachipato; de local contra O’Higgins y Universidad de Concepción y cerrará como forastero frente a Curicó y Cobresal.

La parte baja de la tabla está así:

10.- Cobresal 28.

11.- Everton 26 (dif. -4).

12.- Curicó 26 (dif. -6).

13.- Antofagasta 24 (dif. -2).

14.- Iquique 24 (dif. -15).

15.- U. de Chile 21 (dif. -7).

16.- U. de Concepción 20 (dif. -13).

Consignar que los azules jugarán mañana ante Cobresal, también en el Nacional (20 horas), pero será por la vuelta de cuartos de final de Copa Chile, con la necesidad de revertir el 1-3 sufrido en El Salvador. Otra complicada tarea.