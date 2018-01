La “U” esperará a Pinares hasta el martes

El gerente deportivo de Azul Azul, Ronald Fuentes, anunció que Universidad de Chile fijó plazos para su última incorporación, siendo la prioridad César Pinares, enganche nacional del Sharjah de Emiratos Arabes.

“Tenemos un plazo hasta el martes por lo de César, ahí dependeremos de si se puede desvincular… Pasa más por eso. Hasta el martes esperamos… Y si no resulta, iremos por el ‘plan B’, para el cual tenemos tiempo hasta el viernes de la próxima semana”, explicó el personero.

Según Fuentes, en el caso del ex jugador de Unión Española, primero debe desvincularse del cuadro emiratí para que luego hablen “de condiciones económicas y si es que él quiere venir acá”, considerando que también lo quiere Colo Colo.

“Que tenga otras opciones es parte del juego, no hay duda de su calidad, por eso queremos que integre nuestro plantel. Ojalá venga porque sería un complemento ideal para nuestro plantel. Haremos el esfuerzo hasta donde nos dé”, enfatizó, aclarando que Azul Azul no ha recibido ofertas por ningún jugador.

SOTELDO FELIZ

Mientras tanto, el venezolano Yeferson Soteldo fue presentado oficialmente ayer como refuerzo de Universidad de Chile. “Ahora empezaré a sudar la camiseta de este club tan grande y a llevar sangre azul”, enfatizó el “volantero”.

Agregó que “pedí la camiseta ‘10’ porque me gustan las responsabilidades grandes… Lo de la presión me gusta para mostrarle a la gente que estoy hecho para jugar acá”.

Asimismo, Soteldo, de 20 años, dijo que “me gusta jugar como delantero, haciendo el uno contra uno” y enfatizó que “llegué con ganas de levantar muchos títulos”.

Por su parte, el técnico azul Angel Guillermo Hoyos, no escatimó elogios para el venezolano: “Contento por la llegada de gente joven, de gente que tiene ilusión. Es un joven con capacidad y calidad para muchos años por delante”.