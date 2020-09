La “U” gana en Iquique y se mete en la pelea

Universidad de Chile, bajo la batuta de Walter Montillo, derrotó ayer como visita por 2-0 a Iquique en el estadio Tierra de Campeones y se entreveró en las posiciones de avanzada, quedando a sólo un punto de los escoltas Unión Española y La Calera, y a seis unidades del líder Universidad Católica cumplidas 11 fechas del Torneo Nacional.

Fue el primer triunfo de la “U” desde que regresó el fútbol tras la inactividad de casi seis meses por la pandemia. Antes dejó escapar una victoria al igualar con Palestino (2-2) y también empató con Colo Colo (1-1).

LOS GOLES

Ayer, el equipo de Hernán Caputto, pese a encontrar un férrea resistencia por parte de los pupilos de Jaime Vera, logró capitalizar sus opciones de gol generadas por la precisión de las asistencias del talentoso enganche argentino.

El encuentro comenzó con una tempranera ventaja para los azules, quienes vistieron de rojo en el norte, gracias a un centro de la “ardilla” que cabeceó Joaquín Larrivey (8’).

Iquique intentó reaccionar. Gustavo Lorenzetti trató de armar juego y Ricardo Blanco se animó en varias ocasiones con disparos lejanos, pero no hubo conexión con los delanteros. Sólo tuvieron una chance clara: el disparo de César Huanca que rechazó con los pies Fernando de Paul.

Pasada la media hora, Montillo recuperó un balón y tras una serie de pases, con borde externo mostró su calidad y permitió que Nicolás Guerra concretara la asistencia mediante potente testazo (35’).

COMPLEMENTO

En el segundo tiempo, los universitarios intentaron liquidar el partido y atacaron de forma constante durante 10 minutos pero sin claridad.

Iquique, por su parte, hizo cambios para buscar el empate, se adueñó de la posesión y empezó el asedio ofensivo. Con ese escenario, Caputto también modificó el esquema y decidió replegar el equipo para evitar sorpresas, pues hace dos fechas también ganaba por dos goles y terminó empatando con Palestino.

FORMACIONES

Iquique (0): Sebastián Pérez; Rafael Caroca, Lucas Aveldaño, Matías Blázquez, Hans Salinas (73’ Matías Donoso); Diego Fernández (55’ Mauricio Zenteno), Diego Orellana, Ricardo Blanco (72’ Fabián Ramos), Gustavo Lorenzetti; César Huanca (72’ Felipe Saavedra) y Alvaro Ramos.

U. de Chile (2): Fernando de Paul; Matías Rodríguez, Osvaldo González, Diego Carrasco, Jean Beausejour (52’ Luis Casanova); Camilo Moya, Gonzalo Espinoza (66’ Jimmy Martínez); Walter Montillo (80’ Fernando Cornejo), Pablo Aránguiz; Nicolás Guerra y Joaquín Larrivey (80’ Angelo Henríquez).

SATISFACCION

“Un triunfo siempre es una alegría inmediata y uno tiene que disfrutarlo. Siempre trabajamos para ganar, tratar de que los partidos se den como se dio hoy (ayer). Estamos contentos por el resultado, que es muy bueno y nos sigue posicionando arriba”, comentó Caputto tras el pitazo final.

El entrenador de la “U” valoró el aporte de Joaquín Larrivey y Nicolás Guerra como los encargados de marcar los goles, pues “lo más importante para un equipo, y principalmente para los delanteros, es que puedan convertir, entonces a mí me pone muy contento eso, que puedan finalizar las jugadas en la red”.

Consultado por la salida de Beausejour en el segundo periodo, Caputto explicó: “Es un tema que se generó en el entretiempo, pero no pudo sostenerlo. Es algo físico pero no de gravedad, entendiendo que también tenemos jugadores que dan recambio y no es necesario forzar situaciones”.