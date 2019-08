La “U” presentó a refuerzo uruguayo y podría debutar mañana ante Calera

El joven enganche uruguayo Leonardo Fernández fue presentado ayer como tercer y último refuerzo de Universidad de Chile y de inmediato entró en la citación para el partido de mañana contra Unión La Calera.

“Venir a la ‘U’ es algo lindo y motiva a cualquiera porque es un grande, más allá de la posición en que se encuentra. No vengo a salvar nada, sino a complementarme con mis compañeros para sacar esto adelante. Quiero disfrutar y no tomarlo como una presión”, fueron las primeras palabras del “charrúa” en el CDA.

Fernández tiene 20 años y tras una buena temporada en el Fénix de su país saltó recientemente al Tigres de México, que a su vez lo envió a préstamo a la “U” para que continúe ganando experiencia.

CARACTERISTICAS

Consultado por su estilo de juego, apuntó que “busco el remate, los espacios a espaldas de los volantes y siempre con intención, más allá de que pueda salir bien o mal. Me gusta encontrar el momento para encarar y no tengo problemas en jugar por las bandas si así lo quiere el entrenador”.

El transfer del volante uruguayo ya está en la ANFP por lo que se encuentra habilitado para debutar cuando el técnico interino Hernán Caputto lo estime conveniente. De hecho, ya lo citó para el compromiso de mañana contra los “cementeros” en el “Nicolás Chahuán” (13,30 horas, de Magallanes).

DT LO ELOGIA

El entrenador destacó el arribo de Fernández. “Por el hecho de estar mucho tiempo al frente de selecciones menores, me tocó enfrentarlo en una sub-17 en un torneo en Paraguay, después estuvo en la sub-20. Más allá de dónde lo vería (en el sistema de la ‘U’) es importante lo que estuvo haciendo él, con un 4-4-2 en el que jugaba como mediapunta y se enganchaba. Tiene muy buena pegada y es muy bueno en la pelota detenida”, resaltó Caputto en conferencia de prensa.

El estratega recibió un espaldarazo de parte de Sergio Vargas, uno de los directores deportivos de Azul Azul. “Hernán es nuestro técnico, todos saben que fuimos a conversar con algunos entrenadores, pero no hay ningún técnico esperando una llamada por teléfono…”, comentó “Superman” para graficar que la idea es mantener a Caputto en el cargo hasta fin de año, asegurando que esto no afectará el proyecto de las series menores para el que el mencionado DT fue contratado inicialmente.

EMPODERADO

Al respecto, Caputto comentó que el directorio lo ha empoderado en la banca azul. “Me siento el entrenador de Universidad de Chile. Lo he dicho esta semana, y no debe haber un resultado de por medio. Ya se conversó con los directivos y queremos ponemos el foco real ahí, en el siguiente partido, y no en el futuro. Lógicamente disfruto estar acá, estoy tranquilo, nos ponemos metas cortas y enfocamos toda nuestra energía y capacidad en eso”, enfatizó.

También tuvo palabras para la suplencia de Herrera. “Lo he conversado con Johnny, quien para mí es un referente y un excelente arquero. Hoy está jugando Fernando, pero eso no quiere decir que Johnny no pueda tener la oportunidad, porque lo está haciendo de manera increíble en los entrenamientos”, comentó.

“ONCE” AZUL

De cara al compromiso contra los caleranos, Caputto decidió que Rafael Caroca sea improvisado como lateral derecho ante la suspensión de Matías Rodríguez, mientras que Rodrigo Echeverría jugará al centro de la zaga por el lesionado Osvaldo González, en tanto “Leo Fernández irá a la banca. La duda está en ofensiva: Riquelme o Benegas.

Tentativamente, la “U” formaría así: Fernando De Paul; Rafael Caroca, Lucas Aveldaño, Rodrigo Echeverría, Jean Beausejour; Gonzalo Espinoza, Camilo Moya; Sebastián Ubilla, Nicolás Oroz; Marcos Riquelme (Leandro Benegas) y Nicolás Guerra.