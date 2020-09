Una charla sincera, matizada por sus irónicos y no por ello menos directos “mensajes”, fiel al estilo que cultiva, sostuvo ayer Claudio Borghi con el programa “Al Aire Libre” de radio Cooperativa.

El “Bichi”, hoy comentarista del CDF, suena por estos días como candidato a la banca de Colo Colo, cuyos hinchas no olvidan que bajo su mando alcanzaron un atractivo estilo ofensivo que derivó en el tetracampeonato conseguido en la segunda mitad de la década del 2000, cuando también llegaron a la final de la Copa Sudamericana, que finalmente perdieron a manos de Guadalajara de México.

Hoy la realidad es totalmente opuesta, con el equipo a tres puntos del fondo de la tabla y serios problemas en todos sus estamentos.

“NO”, POR MOSA

De entrada, Borghi se auto descartó para sentarse en la banca de Colo Colo. “No creo ser la persona adecuada, porque no me gusta el presidente del club (Aníbal Mosa) en su forma o estilo. Sería llevar más problemas… Esto lo digo porque en su momento tuve reuniones con él. Una vez vino a las 12 de la noche a hablar de fútbol a mi casa y mucha gente pensó que venía a ofrecerme cosas, pero estoy convencido que vino a buscar más información que un entrenador… Eso es un problema”, reveló el DT y comentarista argentino.

No obstante, agradeció que los hinchas siempre lo mencionen como candidato. “Que muchos me pongan como opción no deja de ser un orgullo, porque no tienen obligaciones, pero quiero que sepan que jamás tuve la posibilidad de volver… Yo quiero volver, pero siempre y cuando estemos dispuestos a ayudar. Una persona por sí sola no puede resolver todos los problemas. Y Colo Colo tiene más que problemas deportivos”.

COMPARACION

CON CRISIS AZUL

Borghi comparó el duro presente albo con la crisis futbolística e institucional que vivió en 2019 Universidad de Chile y que la tuvo a un paso del descenso. “El año pasado la ‘U’ tenía el manual para destruir a un grande y se lo vendió a Colo Colo… A partir de este manual, están haciendo todo mal para que pasen momentos complejos deportivos y económicos. De economía no entiendo mucho, pero eso se traslada a la cancha y es el reflejo de lo que se diga alrededor. A Colo Colo, en estos 28 años que vivo en Chile, jamás lo he visto jugar de la forma como lo hace hoy”, subrayó el “Bichi”.

“FIERRO CALIENTE”

Entre líneas, Borghi deja entrever que asumir la banca de Colo Colo es tomar un “fierro caliente” y, si aparece alguien con la disposición, capacidad y valentía para afrontar todos los problemas que rodean a la institución, hay que contratarlo de inmediato.

“Si existe alguien que por sí solo puede resolver todos los problemas de la institución, hay que ir a buscarlo, traerlo y decirle que ahí está el club y haga lo que quiera. Pero no la hay… El problema de Colo Colo es la cancha, lo que vemos domingo a domingo, pero lo que rodea a Colo Colo también es un problema…”.

“El tema de ‘Leo’ Valencia pasó a ser casi nacional por no tomar la decisión en el momento que correspondía”, graficó Borghi, insistiendo que “si viene un entrenador y soluciona todo esto, digo que hay que ir a buscarlo sin importar lo que cueste”.

Asimismo, puntualizó que en el club, “desde la cabeza hacia abajo hay errores, de tres dueños, de que si uno opina una cosa, los otros dos tratan de tirarlo abajo… Creo que hay guerras económicas que están rozando lo deportivo y eso es lo preocupante”.

UN LAPIDARIO

DIAGNOSTICO

De acuerdo al análisis de Borghi, la mayor debilidad del Colo Colo actual es su mediocampo. “Para campeón no está… Tiene 8 puntos y Católica ya está con 25 (como líder). Tendría que pasar algo extraordinario. Es el momento para que primero saque resultados que lo alejen del fantasma de estar en los últimos lugares. No puedo entender que Colo Colo no tenga juveniles al nivel de jugadores grandes”.

Finalmente, opinó que sería importante darle continuidad a Matías Fernández “y que juegue los 90 minutos, pero hay que corregir algunas cosas… No está para jugar de espaldas al arco”.