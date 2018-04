La “U” tiene una prueba de fuego ante Racing

Universidad de Chile jugará esta noche su primer partido como local en la Copa Libertadores 2018, cuando reciba a Racing de Avellaneda a contar de las 21,30 horas a tablero vuelto en el estadio Nacional.

El atractivo choque se enmarca en la segunda fecha del grupo 5, que se completará mañana en Belo Horizonte, donde Cruzeiro jugará con Vasco da Gama en choque de brasileños (21,45).

Recordemos que en la primera jornada la “U” derrotó como visita a Vasco da Gama (1-0), mientras que Racing venció a Cruzeiro (4-2) en la provincia de Buenos Aires.

ONCENA AZUL

A diferencia del debut, el técnico azul Angel Guillermo Hoyos podrá volver hoy con Gonzalo Jara y Lorenzo Reyes, ausentes en el triunfo sobre Vasco debido a que arrastraban una suspensión internacional desde el año pasado.

Así, la más probable formación de la “U” sería con Johnny Herrera; Christian Vilches, Rodrigo Echeverría, Gonzalo Jara; Matías Rodríguez, David Pizarro, Lorenzo Reyes, Jean Beausejour; Angelo Araos; Mauricio Pinilla y Yeferson Soteldo.

“GRAN RIVAL”

“Es un partido hermoso de jugar. Sé que hay gran expectativa porque jugaremos ante un gran rival que viene ganando muchos partidos y haciendo un fútbol importante”, comentó Hoyos en la conferencia de prensa que ofreció ayer.

“Tenemos ilusión de cara a este partido vibrante, con valentía de los dos equipos en una competencia maravillosa como la Copa Libertadores”, agregó.

El entrenador destacó que “ellos tienen grandes jugadores que realmente son de selección y también la ‘U’ los tiene, entonces, uno es grande en Argentina y el otro es grande en Chile, así que hay una paridad importante por donde lo mires. Los 90 minutos serán muy intensos”, apuntó.

MESURA

“Tenemos que ser realistas, no podemos asegurar el triunfo porque esto no es así, pero sí que será un partido muy intenso de dos grandes equipos formados por grandes planteles y jugadores. Uno quiere ganar porque el ADN de uno es competitivo. Estamos en esta profesión para eso”, enfatizó.

Luego de resaltar que la “U” representa a “seis millones de habitantes, lo cual es un honor”, Hoyos se mostró satisfecho por las variantes que le entregan sus jugadores. “Los que entran y los que salen son importantes para el colectivo. Personalmente, estoy muy tranquilo con el plantel en general, por eso no hablo de lo individual. Hay jugadores que por diferentes situaciones no pueden jugar y el equipo no se tiene que resentir, eso habla de un mérito colectivo”.

Finalmente, elogió al DT de Racing, Eduardo “Chacho” Coudet. “Es un buen entrenador, una persona que le ha dado su impronta al equipo y también lo hizo anteriormente en Rosario Central. Es un placer compartir campo con él”, cerró Hoyos.

RACING LISTO

La “Academia”, que llegó el domingo a Santiago, ya tiene virtualmente definida su oncena titular, incluyendo su tridente ofensivo de lujo.

El equipo de Avellaneda arrastra un invicto de nueve partidos (siete victorias) y para ratificar su gran racha se apoyará en la temida creación de Ricardo Centurión y el olfato de los atacantes Lisandro López y Lautaro Martínez, este último la “joya” emergente del fútbol argentino, autor de tres goles ante Cruzeiro y ya convocado por Jorge Sampaoli a la Selección trasandina.

La única duda de Coudet en su formación estelar es Alejandro Donatti, defensa clave en el funcionamiento del equipo y quien está en duda por molestias físicas. En caso de no “llegar”, ingresará Miguel Barbieri.

Así, Racing contará con Juan Musso; Iván Pillud, Alejandro Donatti (Miguel Barbieri), Leonardo Sigali, Alexis Soto; Nery Domínguez, Neri Cardozo, Matías Caracho, Ricardo Centurión; Lisandro López y Lautaro Martínez.

RECUERDAN A MIROSEVIC

Cabe mencionar que luego del entrenamiento que efectuó Racing ayer en San Carlos de Apoquindo, el ex cruzado Milovan Mirosevic recibió un especial regalo por parte de la “Academia”, donde jugó entre 2003 y 2006.

A “Milo”, quien trabaja en el área de promoción de las divisiones inferiores de Universidad Católica, le obsequiaron una polera albiceleste personalizada de mano de Diego Milito, ex figura de Racing y hoy secretario técnico de la institución de Avellaneda. Ambos compartieron camarín en 2003.

SEMANA COPERA

Este jueves Colo Colo buscará su primer triunfo cuando reciba a Delfín de Ecuador en el Monumental por la tercera fecha del grupo 2. Los albos partieron cayendo en casa por 0-1 ante Atlético Nacional de Colombia y luego empataron 1-1 con Bolívar en La Paz.

Así se desarrollará la semana de Copa Libertadores (horarios de Chile):

Hoy

19,15: Libertad (Paraguay) – The Strongest (Bolivia).

19,15: Garcilaso (Perú) – Nacional (Uruguay).

21,30: U. de Chile – Racing (Argentina).

21,30: Palmeiras (Brasil) – Alianza Lima (Perú).

Mañana

19,15: Gremio (Brasil) – Monagas (Venezuela).

19,15: Peñarol (Uruguay) – Atlético Tucumán (Argentina).

21,45: Boca Juniors (Argentina) – Junior (Colombia).

21,45: Cruzeiro (Brasil) – Vasco da Gama (Brasil).

Jueves 5

19,15: Colo (Chile) – Delfín (Ecuador).

19,15: River Plate (Argentina) – Independiente Santa Fe (Colombia).

21,30: Bolívar (Bolívar) – Atlético Nacional (Colombia).

21,30: Estudiantes de La Plata (Argentina) – Santos (Brasil).