La última “pole” fue para Lewis Hamilton

Tal como ocurrió en el G. P. de Brasil, de hace dos semanas, cuando Charles Leclerc y Sebastian Vettel chocaron en plena recta, Ferrari protagonizó ayer un papelón en la prueba de clasificación del GP de Abu Dhabi.

El equipo italiano cometió un grave error de estrategia al mandar demasiado tarde a la pista sus pilotos, por lo cual Leclerc ni siquiera pudo empezar su última vuelta lanzada, su último intento de conseguir una pole position que terminó siendo de Lewis Hamilton.

En la carrera de hoy, a las 10,10 de Chile, el campeón volverá a partir primero después de nueve fechas y cuatro meses; su última vez al frente de la grilla de partida fue en Alemania, de fines de julio.

Inmediatamente por detrás tendrá a Max Verstappen (Red Bull) y luego, a los dos Ferrari, a pesar de la falla de cálculo de la escudería.

TRAFICO LENTO

Sobre el final de la Q-3, el tráfico ralentizó el ritmo de algunos pilotos importantes, al punto de que Vettel llegó con lo justo a hacer su segunda vuelta rápida y a Leclerc le mostraron la bandera de cuadros cuando se disponía a iniciar su último giro a fondo.

“Nos faltó tiempo. Tenemos que entender qué pasó. Fue todo muy lento de manera innecesaria, dijo el monegasco, tenía a Seb (Vettel) adelante y, obviamente, no quería crear un buen lío pasándolo. Así que me quedé detrás, sabiendo que estaría muy justo. No quería pasarlo porque no habría sido justo”.

El problema será investigado puertas adentro en Ferrari que tuvo suerte porque Valtteri Bottas, tercero ayer, debió cambiar el motor y largará último, Leclerc (cuarto gracias a su única vuelta rápida de la Q-3) accedió al tercer puesto.

Hamilton, ya coronado hexacampeón, consiguió en Abu Dhabi su quinta pole del año, luego de nueve carreras, con récord de vuelta para el circuito de Yas Marina.

GRILLA DE

LARGADA

Q-3

1.- Lewis Hamilton (Mercedes), 1’34”.779.

2.- Valtteri Bottas (Mercedes), 1’34”.973.

3.- Max Verstappen (Red Bull), 1’35”.139.

4.- Charles Leclerc (Ferrari), 1’35”.219.

5.- Sebastian Vettel (Ferrari), 1’35”.339.

6.- Alex Albon (Red Bull), 1’35”.682.

7.- Lando Norris (McLaren), 1’36”.436.

8.- Daniel Ricciardo (Renault), 1’36”.456.

9.- Carlos Sainz (McLaren), 1’36”.459.

10.- Nico Hulkenberg (Renault), 1’36”.710.

Q-2

11.- Sergio Pérez (Racing Point), 1’37”.055.

12.- Pierre Gasly (Toro Rosso), 1’37”.089.

13.- Lance Stroll (Racing Point), 1’37”.103.

14.- Daniil Kvyat (Toro Rosso), 1’37”.141.

15.- Kevin Magnussen (Haas), 1’37”.254.

Q-1

16.- Romain Grosjean (Haas), 1’38”.051.

17.- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), 1’38”.114.

18.- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), 1’38”.383.

19.- George Russell (Williams), 1’38”.717.

20.- Robert Kubica (Williams), 1’39”.236.