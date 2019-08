Lapidario informe arbitral condena a Valdivia

Jorge Valdivia estuvo lejos de disfrutar su regreso a las canchas el pasado domingo. El “Mago” ingresó a los 63’, no trascendió y encima fue expulsado con roja directa sobre el final del partido que Colo Colo perdió por 0-1 ante O’Higgins en Rancagua.

A simple vista, quedó claro que insultó en duros términos al árbitro Angelo Hermosilla antes y después de la cartulina roja, lo que el juez corroboró en el informe que liberó ayer la ANFP en su página oficial, tal como lo hace la rectora del fútbol chileno tras cada fecha.

El volante, quien volvía tras dos meses y medio ausente por lesión, reclamó previo a la expulsión por tres supuestos fouls contra él que no fueron cobrados, lo que terminó gatillando su coprolálica reacción.

EL INFORME

El documento arbitral reveló los durísimos insultos proferidos por el futbolista detallando lo siguiente:

“Expulsados: Sr. Jorge Valdivia Toro, por emplear lenguaje ofensivo e insultante hacia mi persona (min. 89). Mientras el balón se encontraba en juego el Sr. Valdivia me insulta diciendo ‘cóbrame una, concha de tu madre”, se lee en el informe del juez.

“Ante esto exhibo la tarjeta roja al jugador, momento en el cual me grita al oído ‘hijo de puta’ y prosigue de manera desafiante con insultos diciendo ‘hijo de las mil putas, vo’ no vai’ a ser Fifa nunca, hijo de puta nunca vas a ser Fifa. Eres una mierda, eres una mierda concha de tu madre. Me cagaste hijo de puta, no vas a ser Fifa nunca’, debiendo ser necesaria la intervención de algunos de sus compañeros de equipo, quienes intentaban contenerlo”, prosigue el documento redactado por Hermosilla.

POSIBLE CASTIGO

El caso debería ser analizado esta noche por el Tribunal de Disciplina de la ANFP, donde Jorge Valdivia tendrá la posibilidad de hacer personalmente sus descargos.

Trascendió que en Blanco y Negro existe preocupación por el posible castigo. De hecho, los abogados de la concesionaria se enfocaron ayer en preparar la defensa.

A priori, Valdivia arriesga de tres a cinco partidos de castigo, de acuerdo a lo expuesto en el Artículo 63 B del Código de Procedimientos y Penalidades de la ANFP.

El citado fragmento del reglamento especifica que “protestar con gestos o palabras las decisiones del árbitro o árbitros asistentes tiene un castigo de uno o tres juegos”.

“Si este tipo de infracción se cometiese con injuria, grosería o menoscabando la imagen, dignidad o autoridad de alguno de ellos, la sanción será de dos a cinco juegos de suspensión”, agrega el reglamento.

Los insultos de Valdivia también quedaron registrados por las cámaras del CDF, que a través de sus micrófonos lograron grabar lo que dijo el volante durante el incidente.

ESPINA LO

DEFIENDE

El gerente deportivo de ByN, Marcelo Espina, respaldó al volante. “A Jorge, en las tres primeras pelotas que agarró en el partido, le hicieron tres faltas. Jorge se molesta por eso y pasa que no es primera vez que le muestran tarjeta…”, trató de justificar el funcionario de la concesionaria.

“Lo conozco desde los 19 años y tengo claro que Jorge es impulsivo, pero a nuestros futbolistas siempre los vamos a defender”, añadió Espina.

Rubén Selman, ex árbitro nacional, también ensayó una defensa del volante, con quien alguna vez también tuvo diferencias en cancha. “Están personificando a un Jorge Valdivia diabólico y no me parece. Ha cometido un par de imprudencias, que asuma su culpa y su castigo, pero es un jugador más”, partió comentando el hoy comentarista.

Eso sí, aclaró que “los árbitros no lo están persiguiendo, sino que todo es parte del juego y hay que saberlo llevar… A los árbitros les falta manejo y conducción en cuanto a este tipo de jugadores, que por ser tan talentosos se sienten con un derecho ganado que no está en ningún lado”.

REFUERZO

En otro plano, ByN continúa buscando el refuerzo solicitado por el técnico Mario Salas para cubrir la ausencia por lesión de Carlos Carmona.

El argentino-chileno Leonardo Gil, perteneciente a Rosario Central, continúa siendo la primera opción, pero la propuesta alba inicial de 800 mil dólares por el 50 por ciento del pase no gustó en la tienda “canalla”.

La idea de central es vender la totalidad de la carta del volante mixto de 28 años y por ello Colo Colo habría subido la puntería a US$1,2 millones más un compromiso de pago de 600 mil dólares a fin de año, cuando ByN reciba dinero por la venta de Claudio Baeza al fútbol árabe.

Ahora tiene la palabra Rosario Central, que al parecer pretende 2 millones de la divisa estadounidense por el 100 por ciento de la carta de Gil.