Las dos caras del arbitraje chileno en medio de la crisis

El estallido social y ahora la crisis del coronavirus han golpeado con fuerza a varios sectores. Por supuesto, el fútbol no ha sido la excepción, pues la actividad ha sentido las consecuencias en todas sus esferas y los árbitros, siempre tan cuestionados, no están ajenos a esa realidad.

Se han visto tanto o más afectados que los principales protagonistas. En tiempos en que las miradas apuntan a la posible reducción de sueldo de los jugadores, los jueces viven su propia realidad. Su propio partido contra la pandemia del Covid-19.

“Nosotros no escapamos a la realidad del país, nos golpea como a nivel global. Prácticamente están todos en cuarentena voluntaria y con trabajos físicos dirigidos y técnicos”, comentó el presidente de la Comisión de Arbitros, Enrique Osses.

REALIDAD

Pero no todos los jueces están en la misma situación. De hecho, hay una cifra considerable que no recibe ingresos debido al paro de la actividad.

“Hoy tenemos 40 árbitros contratados con un sueldo mensual y cerca de 120 que ganan por partido dirigido. En marzo todos recibieron algo porque alcanzaron participaciones, pero ahora en abril hay que buscar alternativas para ayudar a quienes no tendrán actividad”, puntualizó el ex referí.

TELETRABAJO

Desde que se paralizó el fútbol, la ANFP y su Comisión de Arbitros se sumaron a una modalidad adoptada por varias empresas: el teletrabajo. Así mantienen línea directa con sus trabajadores.

“Actualmente hay trabajos dirigidos por un preparador físico y programas especiales del área técnica mediante una plataforma electrónica”, explicó Osses.

“Se envía información diaria, donde tienen que revisar 15-20 videos de distintas situaciones que deben resolver en un tiempo determinado. Ellos responden y eso tiene una evaluación. La idea es ocupar este tiempo para corregir errores, esa es la labor del árbitro, siempre minimizar esa posibilidad”, complementó.

LOS SUELDOS

Consultado si los árbitros están dispuestos a una rebaja salarial en caso de prolongarse la crisis más de la cuenta, Osses, comentó: “Todos los trabajadores y la sociedad completa deben ser más flexibles. Hay que buscar alternativas y entender la situación. No escapamos de la realidad y, si bien es algo que no se ha conversado, sí entendemos que hay que ser flexibles en las posturas y dar sustentabilidad a la actividad que se está viendo afectada”.

Osses está preocupado por los 120 jueces que sólo ganan por partido dirigido. “Hay que buscar alternativas para enfrentar esa situación. Hemos conversado con el sindicato para ver opciones, aunque asumimos que en ocasiones no es mucho lo que se puede hacer. Tendremos que buscar fórmulas con la ANFP, el Sindicato y la Mutual de Arbitros para paliar esta situación”.

Según el ex referí, los colegiados no contratados se desenvuelven en actividades de todo tipo: ingenieros, contadores, administradores públicos, profesores de educación física y emprendedores. “Algunos pueden estar en cuarentena y otros no porque deben trabajar para generar ingresos. Ellos no tienen teletrabajo, no pueden tener la frecuencia de los contratados porque deben hacer otras cosas para tener ingresos. Sí se les da un trabajo técnico semanal y se les exige que se mantengan físicamente”, subrayó Osses.

CRITICAS AL VAR

En otro tema, Osses se refirió a las críticas que ha recibido el Var desde su implementación en el fútbol chileno. “Hemos hecho cosas muy positivas, pero en otras debemos mejorar y en algo que debemos trabajar es en el tiempo de las reanudaciones, sobre todo en el tema de los fueras de juego”, reconoció.

“Hay partidos en los que se usan menos cámaras y eso nos ha traído ciertas complicaciones que con la práctica debemos mejorar. Son cosas que han llevado a calificar de injusto el tema del Var”, finalizó.