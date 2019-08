Las dudas de la “U” y Católica en la antesala del clásico universitario

La “U” y Católica chocarán mañana en una nueva edición del clásico universitario que tendrá como escenario el estadio Nacional, con arbitraje de Julio Bascuñán, en el marco de la 19° fecha del Campeonato Nacional.

Los cruzados llegan como líderes con 10 puntos de ventaja sobre el segundo, Colo Colo, mientras que los azules pelean por no volver a caer en la zona de descenso mientras deambulan a nada menos que 24 unidades de los cruzados.

Hernán Caputto, técnico de los azules, aún tendría dudas de cara al compromiso, al igual que Gustavo Quinteros, estratega de la UC.

El dueño de casa muestra un renacer con su nuevo entrenador, sumando 4 puntos en dos partidos, lo que ha ayudado a descomprimir la convulsionada interna que afectaba al plantel con el uruguayo Alfredo Arias en la banca.

CON HENRIQUEZ

La inclusión de Angelo Henríquez por Marcos Riquelme asoma inminente, pese a que el ariete nacional no suma minutos en el torneo desde mayo pasado, precisamente cuando fue expulsado en el superclásico contra Colo Colo (1-1). Sin embargo, la “sequía” del argentino Marcos Riquelme preocupa y por ello el jugador surgido en la cantera sería titular.

Además, el volante Gonzalo Espinoza estaría entre algodones y lo esperarán hasta último momento. Lo más probable es que sea de la partida. De lo contrario lo reemplazará Rafael Caroca.

En tanto, el enganche uruguayo Leonardo Fernández, reciente refuerzo, irá a la banca.

Tentativamente, la “U” formará con Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Lucas Aveldaño, Rodrigo Echeverría, Jean Beausejour; Gonzalo Espinoza, Camilo Moya; Sebastián Ubilla, Nicolás Oroz, Leandro Benegas; y Angelo Henríquez.

PUCH LISTO

En Católica, Edson Puch entrenó ayer con normalidad de cara al clásico universitario, dejando atrás las molestias físicas que lo tenían condicionado a mitad de semana.

La duda de Quinteros es Sebastián Sáez, quien viene recuperándose de una lesión y probablemente no sea titular, dejando su puesto al juvenil Diego Valencia. En tanto, el volante Diego Buonanotte irá a la banca, mientras que César Pinares está recuperado luego de las “caricias” que recibió en la victoria sobre Everton (1-0).

El entrenador de la UC se inclinaría por la siguiente oncena: Matías Dituro; Stefano Magnasco, Germán Lanaro, Valber Huerta, Alfonso Parot; Francisco Silva, Luciano Aued; César Pinares; José Pedro Fuenzalida, Diego Valencia (Sebastián Sáez) y Edson Puch.

“VERGÜENZA”

Los capitanes de ambos clubes ofrecieron ayer una conferencia de prensa conjunta, como viene siendo tradicional en la previa de los clásicos.

“Cuando nos tocó perder de esa forma con ellos (0-4 en la primera rueda), sentimos un poco de vergüenza porque nos habíamos preparado mucho y no hicimos nada de lo que entrenamos. Lamentablemente nos vimos superados en todas las líneas, pero esperamos que el domingo esa imagen cambie, es lo que necesitamos ahora. Estamos con ansias y queremos hacer un buen encuentro, porque no sólo sería ganar un partido, sino también ganar confianza”, comentó Matías Rodríguez, quien no jugó en el último empate sin goles contra La Calera por suspensión.

El dueño de la jineta azul agregó que “el ambiente en la interna siempre ha sido bueno, con varios líderes en el plantel. Hemos tratado de mantener una armonía pese a todos los cambios que hemos tenido y existe la certeza de que vamos a superar el mal momento”.

Rodríguez subrayó que, “pese a jugar buen fútbol en varios partidos, terminamos cometiendo errores y perdiendo, entonces todo se veía malo. Pero la verdad es que cuando uno analiza nuestro juego encuentra muchas cosas positivas”.

El lateral derecho resaltó que “la UC se ha mostrado como un equipo muy fuerte y por algo está allá arriba”, al tiempo que apoyó la continuidad de Caputto en la banca azul. “Hernán llegó en un momento complicado, él conoce el club y sabe lo que quiere. Nos ha levantado anímicamente y siempre está siendo positivo para salir del lugar en que estamos”, cerró.

“SOMOS FAVORITOS”

A su turno, el capitán visitante José Pedro Fuenzalida reconoció que “estos clásicos son partidos aparte porque generan algo distinto. Claramente sentimos que somos favoritos por nuestra situación en la tabla y lo que hemos hecho, pero lo más importante es demostrarlo en cancha, eso nos va a llevar a sacar un buen resultado”.

“La ‘U es un rival duro y lo ha demostrado, viene de muchas fechas sin perder. Los tenemos estudiados e intentaremos hacer nuestro mejor fútbol. Pienso que para ganar tenemos que hacer un gran partido si queremos llevarnos los tres puntos”, añadió.

“Entendemos que será difícil. Para ganar tenemos que hacer un partido casi perfecto y hay que mejorar algunas cosas que no hemos hecho bien. Es fundamental un triunfo porque se trata de un clásico, jugamos de visita y necesitamos mantener la distancia con los rivales”, complementó.

Finalmente, resaltó la importancia de “manejar bien la ansiedad” con respecto a la “diferencia importante” que hay en la tabla entre ambos equipos, aunque aclaró que el momento que atraviesan los azules “es circunstancial, porque llevan menos puntos de los que merecen”.

En la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sede de la ANFP también estuvieron presentes las capitanas de la “U” y Católica para presentar el clásico universitario femenino que mañana se jugará de preliminar.