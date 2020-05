“Las ganas de jugar no me las quita nadie, pero en este momento lo primero es la salud”

Cuando a los 14 años brilló defendiendo al seleccionado Sub-15 de Punta Arenas en el Mundialito de Valdivia, seguro se ilusionó con cumplir algún día el anhelo de todo niño que abraza la “redonda pasión”: ser futbolista profesional.

Desde entonces han transcurrido ocho años. Y ese sueño que Brian Leiva comenzó a tejer ya con alguna certeza en agosto de 2014, cuando se sumó a las inferiores de Universidad Católica, hoy es toda una realidad.

Por estos días, el extremo diestro (en rigor suele perfilarse por ambas bandas) que en la actualidad defiende a Deportes Melipilla en la Primera “B”, está de visita en nuestra capital regional, disfrutando la compañía de su familia, en medio de la crisis sanitaria del Covid-19 que tiene paralizado al deporte.

SUS INICIOS

EN CATOLICA

El buen ojo del veedor cruzado Alfonso Garcés en el certamen valdiviano resultó clave para la carrera del futbolista magallánico, pues fue quien lo terminó llevando a las inferiores de la UC.

Llegó en agosto de 2014 al cuadro de la franja y su destacado desempeño le llevó rápidamente a la Selección Chilena Sub-17 que jugó al año siguiente el Mundial de la categoría en nuestro país.

Luego de completar todo el proceso de series menores en el elenco precordillerano tuvo la posibilidad de partir a préstamo a Melipilla, donde generó muy buenas sensaciones al punto que terminó firmando contrato hasta fines de 2021.

TIEMPOS DE

PANDEMIA

Afable, de palabras simples e ideas claras, Brian conserva la sencillez de siempre. Una madurez importante a sus 22 años que le ayuda a seguir escalando en el profesionalismo a punta de talento y esfuerzo, esa mezcla ideal que no todos logran conjugar.

“Llegué a Punta Arenas el 16 de marzo. Entrenamos la mañana anterior y ahí nos avisaron que ya no se podía por el tema del coronavirus, así que al día siguiente me vine para aprovechar que también estaba de cumpleaños mi papá. Así que, acá estoy, me hice como un gimnasio en la casa y estoy entrenando”, cuenta el futbolista magallánico.

– ¿Cómo sobrellevas esa ansiedad lógica de querer jugar y, por otro lado, ser consciente de que hay que cuidarse?

-“Obviamente uno tiene que entender las cosas que están pasando. No se puede exponer nadie, los estudiantes, los deportistas, ninguna persona. Lógicamente el fútbol es lo que me apasiona y me gustaría que vuelva, pero asumo de buena manera todo lo que está ocurriendo”.

“Lo bueno es que me compré algunas cosas para entrenar, así que en las tardes siempre trabajo acá en la casa y tengo varios amigos que son preparadores físicos y me ayudan a hacer planes para no sobrecargarme”.

– Con Melipilla también están trabajando de manera remota.

– “Sí, aproximadamente son dos horas por día, en las mañanas de lunes a sábado a través de la plataforma Zoom. Trabajamos con el entrenador (Héctor Adomaitis, ex volante de Colo Colo entre 1991 y 1993), el ayudante técnico y los preparadores físicos desde las 10 de la mañana. La idea es tratar de adecuarse a lo que cada uno tiene en sus casas. Igual estamos entrenando más o menos fuerte, hay algunos que incluso hacen doble jornada”.

“También está en las sesiones el psicólogo del club para ver el tema del estrés. Hacemos actividades recreativas con premios para darle un toque de alegría a los entrenamientos”.

– ¿El club sigue respondiendo con los sueldos pese a la inactividad?

– “Gracias a Dios a nosotros nos siguen pagando, seguimos entrenando y eso nos permite cumplir con nuestros propios compromisos. Tengo todas mis cosas en el departamento en Santiago, el auto, mi ropa y también uno trata de ayudar en lo que se puede acá en la casa, pero hay clubes que lamentablemente están viviendo otra realidad. No sé cuánto durará esto de la pandemia…”.

– ¿Cuál es tu situación contractual?

– “Hoy tengo un porcentaje de mi pase, otra parte es de Católica y la otra de Melipilla. No recuerdo los porcentajes, pero estoy contento por ese arreglo. Pude haberme quedado en Católica, cumplí con los minutos en cancha en Melipilla el año pasado (a préstamo), había interés, pero no hubo acuerdo y surgió la posibilidad de seguir en Melipilla”.

“También tuve opciones en Santiago Morning, Barnechea, incluso para ir afuera, pero siento que todavía soy joven y tengo tiempo para hacer una buena carrera, así que firmé hasta fines de 2021 con Melipilla y quedé súper contento con el arreglo al que llegó mi representante (la empresa Unosports, de Sergio Gioino y Pablo Lecler)”.

LA LIGUILLA

DE ASCENSO

– Con Melipilla jugaron la liguilla de ascenso a principios de este año pero no les alcanzó para subir.

– “Podríamos haber subido pero fallamos a último minuto. Según yo, faltó un poco más de decisión. Por ejemplo, antes estuve en el plantel campeón de Católica (2018) y la convicción era totalmente diferente. Quizás nos faltó más garra, pero ahora reforzaron el equipo, está bastante fuerte y sólo queda esperar que se pueda volver lo antes posible dependiendo del coronavirus”.

– ¿Quedaste satisfecho con tu rendimiento?

– “Cumplí las expectativas, que eran jugar, ganar experiencia. Después de haber jugado algunos partidos en Católica, llegué a Melipilla y agarré el ritmo de Primera ‘B’, que es un fútbol de correr y meter, más agresivo que en Primera ‘A’, donde se ve más toque y táctica”.

– ¿Qué tal tu relación con el DT Héctor Adomaitis?

– “Es un buen entrenador, no había estado antes con él, pero se nota que es buena persona, buen técnico, cercano a los jugadores cuando hay que serlo y además su estilo me acomoda. Por lo general usa un 4-3-3 ó un 4-2-3-1”.

– ¿Hacia dónde apunta ahora de carrera en el fútbol profesional?

– “Lo próximo sería salir a jugar al extranjero más adelante. Lo vería como un logro mío, de mi familia y de mis amigos que siempre han estado conmigo. Me gustaría jugar en la Bundesliga (Alemania) o la Premier (Inglaterra). El fútbol italiano igual me llama la atención”.

LA SELECCION

– Jugaste el Mundial de Chile Sub-17 con la “Roja” el año 2015 y te despediste con un gol en los octavos de final.

– “Sí. El año 2014, cuando estaba recién un mes en Católica, me llamaron a la Selección y viví esa linda experiencia con los ‘profes’ (Alfredo) Grelak primero y (Miguel) Ponce después. Incluso me tocó ir de gira a Europa, a Africa, a otros países de América, también tuve algunas giras con la UC, pero más con la Selección”.

– ¿Y la “Roja adulta para cuándo?

– “Quizás en uno o dos años más, siempre que vaya rindiendo o adaptándome al fútbol. Si se da, espero aprovechar esa oportunidad, pero también hay que trabajar duro para eso. Ahora lo primero es volver a jugar, pero siendo responsable, cuando se dé el ok (por parte de las autoridades sanitarias)”.

“Pienso que no hay que apurar las cosas. Hay que ir tranquilamente buscando las alternativas y si no se puede, esperar hasta que el virus desaparezca para jugar, porque no es bueno exponerse. Las ganas de jugar, de seguir creciendo no me las quita nadie, pero en este momento lo primero es la salud”.