Las opciones de préstamos que asoman como “salvavidas”

La ANFP se encuentra gestionando un millonario préstamo para ir en ayuda de varios clubes del fútbol chileno que se han visto afectados por la crisis económica causada por la pandemia de coronavirus.

El organismo rector del balompié nacional espera conseguir 26.360.000 dólares para 27 equipos, de los cuales 26 pidieron un millón y sólo Rangers pidió 360 mil, informó ayer El Mercurio.

El medio reveló que las instituciones de Primera “A” que solicitaron el préstamo son Colo Colo, Universidad de Chile, La Calera, Palestino, Unión Española, Audax Italiano, Huachipato, Everton, Cobresal, Universidad de Concepción, La Serena, O’Higgins, Coquimbo y Wanderers.

Los de Primera “B”, en tanto, son Ñublense, Magallanes, Cobreloa, San Felipe, Melipilla, San Luis, Santiago Morning, Copiapó, Valdivia, San Marcos, Santa Cruz, Barnechea y los talquinos.

“La ANFP proyectaba una ayuda de US$10 millones, pero hubo muchos clubes que no pensaban tomar este ‘salvavidas’ y finalmente sí lo hicieron. Ese monto, inicialmente proyectado, subirá después de las cifras que entregó cada uno de los clubes”, afirman desde una de las tiendas, apuntando que “el crédito de financiamiento que gestiona la Asociación espera la autorización de la banca”.

OTRA OPCION

Debido a la pandemia de Covid-19, los clubes del fútbol chileno evalúan día a día la situación de sus finanzas.

Algunos han sabido sobrellevar de buena manera la suspensión de la actividad, pero la gran mayoría ve con preocupación el escenario actual.

Por eso, conjuntos como Ñublense, Copiapó, Barnechea, Temuco, Palestino, Iquique y Unión Española, entre otros, han tomado medidas para ahorrar recursos, tales como dar vacaciones, reducir el sueldo de sus jugadores y hasta suspender el contrato laboral.

Mientras la ANFP gestiona con varios bancos el mencionado préstamo de 26.360.000 dólares, el gobierno lanzó un paquete de medidas económicas del cual los clubes podrían beneficiarse.

Se trata de créditos con garantía estatal para empresas con ventas que no superen el millón de UF. Bajo ese parámetro, las instituciones del balompié nacional tienen la posibilidad de acceder a este beneficio.

“Es una posibilidad que vamos a estudiar”, confiesan desde el directorio de Blanco y Negro, según informó La Tercera.

La sociedad anónima alba tuvo ingresos ordinarios por casi 18 mil millones de pesos en 2019, aunque el ejercicio arrojó pérdidas por $ 1.330 millones.

UNIVERSIDADES

Universidad Católica, que obtuvo ingresos récord el año pasado por más de $15.500 millones y ganancias por $2.582 millones, la mayor utilidad de su historia, por ahora no ha analizado esa opción.

Mientras que en Universidad de Chile no están seguros si pueden acceder al paquete de medidas anunciado por el gobierno. De los tres grandes, la gerenciadora Azul Azul fue la que obtuvo menores ingresos ($14.589 millones) y los peores resultados integrales (-$3.613 millones).

Por su parte, Unión Española no descarta estudiar el salvavidas estatal, aunque prefiere esperar las condiciones del préstamo que gestionan en Quilín con diversas entidades bancarias. “Hay una opción financiera que está viendo la ANFP. Primero nos gustaría ver eso, pero hay que ver bien el detalle de este paquete económico”, comenta Luis Baquedano, gerente general.

OTROS CLUBES

Coquimbo es uno de los clubes que no ha reparado aún en esta alternativa. “No lo hemos visto. No sé si procederá o no. Estamos analizando día a día cada escenario. Nadie sabe cuándo terminará esto. Pagamos los sueldos de marzo y esperamos hacerlo en abril. Pero, insisto, esto es día a día”, advierte Jorge Contador, presidente “pirata”.

Lorenzo Antillo, timonel de Audax Italiano, descarta la opción estatal. “No lo hemos evaluado para nada. De todas maneras, préstamos no son una solución real, porque después hay que pagarlos y con intereses, aunque sean mínimos. Eso es hipotecar el club. Si no nos queda otra opción vamos a ver el que ofrece la ANFP, pero el problema no se soluciona con un crédito”.

Consignar que clubes como Universidad de Concepción y Curicó, que no son sociedades anónimas, no se verían beneficiadas en caso de requerir un crédito con garantía estatal.