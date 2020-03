Las reacciones en Chile tras la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio para 2021: “Decisión muy prudente y sensata”

El anuncio de la postergación de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para el próximo año a raíz del coronavirus generó inmediatas reacciones de los deportistas del Team Chile y de las autoridades deportivas locales.

“Valoramos que el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador de Tokio hayan respetado el principio de justicia deportiva y se priorice proteger la salud de los deportistas”, comentó la Ministra del Deporte, Cecilia Pérez.

El presidente del Coch, Miguel Angel Mujica, se pronunció en la misma línea. “Nos parece muy prudente, no era una decisión fácil de tomar, hay muchos factores involucrados, pero es prioritario resguardar la salud de los atletas y sopesar otras variables como los aspectos económicos, logísticos y deportivos”.

SENSATEZ

La tiradora de skeet Francisca Crovetto también consideró que “es la decisión más sensata que se pudo tomar. Estábamos muy encima de la fecha prevista para los Juegos, a cuatro meses”.

“Teniendo en consideración la suspensión total del calendario deportivo, de eventos clasificatorios y también sin la certeza de cómo va a seguir evolucionando el Covid-19, con muchos países que recién están entrando en esta pandemia, ha sido lo más sensato”, argumentó.

Crovetto, quien ya sacó pasajes para Tokio, agregó que “ahora tenemos la certeza de que vamos a poder planificar con tranquilidad. Yo estoy clasificada al igual que otros compañeros, pero muchos todavía no lo están, además de varios deportistas en el mundo que están buscando aún su cupo”.

OTRAS VOCES

El luchador nacional Yasmani Acosta, quien hace sólo 11 días atrás había sellado su boleto a Tokio 2020, se mostró de acuerdo con la medida y comentó: “Ahora hay que esperar, igual es apresurado decir una fecha tentativa. Un año es bastante tiempo para solucionar los problemas del virus. Tiene que manejarlo la organización, porque es difícil poder hacer unos JJ.OO. cuando todos están preocupados de un virus súper contagioso”.

La jugadora de la Selección chilena de fútbol femenino, Karen Araya, apuntó: “Me parece una situación lamentable, pero siento que es la medida más lógica en estos momentos por lo que pasa a nivel mundial. Es una medida súper necesaria para todos los deportistas. Siempre digo que la salud es lo primero y esta es la mejor opción”.

Recordemos que Chile está a la espera de la reprogramación del repechaje que debe jugar contra Camerún para buscar la clasificación.

Otra seleccionada nacional, Daniela Zamora, dijo que “era una decisión que yo esperaba, dada la situación en que estamos. La salud siempre es lo primero y hubiera sido irresponsable mantener todo como estaba”.

EN DESACUERDO

Pero no todos los integrantes del Team Chile aprobaron el aplazamiento de los Juegos de Tokio. “Fue un balde de agua fría, siento que fue una decisión muy precipitada del Coi. Mayo me parecía un plazo prudente, porque se entiende que la salud es lo primero. Pero aún había tiempo, China no tiene ningún caso de coronavirus (…) y no sabemos si los países van a empezar a mejorar, así que todavía había un margen de tiempo que se podía dar”, opinó María José Mailliard, seleccionada de canotaje que ya tiene garantizada su presencia en Tokio.

“Me afecta mucho esto. Vengo haciendo una preparación desde el año pasado y las sensaciones eran muy buenas”, añadió.