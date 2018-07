Lasarte: “Bravo fue clave en la formación de Griezmann”

El técnico uruguayo Martín Lasarte, hoy sin club después de dirigir a Nacional en su país, espera ansioso el choque de hoy ante Francia.

Y tiene una motivación especial: algunas vez dirigió a Luis Suárez (en Nacional) y al francés Antoine Griezmann (Real Sociedad).

A este último, incluso, lo hizo debutar en el profesionalismo en 2009. “Para uno es un motivo de orgullo y también un privilegio haber estado en el comienzo de su carrera y haber compartido camarín con él. Me da mucho gusto verlo brillando y que hoy sea una estrella mundial”, comentó el ex entrenador de la “U” y la UC.

Lasarte fue más allá y reveló la importancia que tuvo Claudio Bravo en la formación de Griezmann cuando coincidieron en el club español entre 2009 y 2014. “Era un muchacho de 18 años y estaba solo. Nuestra obligación (en Real Sociedad) era protegerlo y lo hicimos. Otro que fue clave en la formación de Antoine fue Claudio Bravo, quien lo protegía mucho y lo cuidaba. Griezmann fue el gran proyecto del club”, contó “Machete”.

ANTE FRANCIA

Respecto al partido de hoy, comentó que Uruguay “es una selección que viene con un plan de trabajo desde hace mucho tiempo y ha podido incorporar a las generaciones más jóvenes que han sido campeonas. La gente está muy contenta y quiere más…”.

Sobre Francia opinó: “Un rival muy duro para un partido de resultado incierto. Uruguay es un equipo fuerte, pero los franceses lo mejor que tienen es su contragolpe, aunque creo que no van a tener mucho camino para contragolpear… Me da la sensación que Uruguay va a esperar más a Francia y no le va a dar el terreno que le dio Argentina (triunfo galo por 4-3 en octavos de final.

CASO SAMPAOLI

En otro plano, Lasarte no quiso “crucificar” a Jorge Sampaoli tras la eliminación albiceleste. “Lo que pasa que ellos venían con una cantidad de problemas que abarcan todos los estamentos. Dirigentes, periodistas, afición, entrenador, jugadores, yo qué sé… Un lío que no termina y al final las consecuencias son las que se ven en el campo de juego”, sostuvo el DT uruguayo, asumiendo que “uno piensa que por el nivel de los jugadores, aún con los problemas y todo, podrían haber seguido un poquito más, pero Francia no los dejó, les ganó bien”.

Dijo que las críticas contra el casildense son “la forma de recaer en alguien, pero el problema me parece que va más allá de Sampaoli. Creo que en 15 años Argentina tuvo 15 entrenadores y es el mismo número que tuvo Alemania en toda su historia. Me parece que el problema de Argentina pasa por otras cosas, es más profundo que el tema de Jorge. Aquí siempre la culpa es de una persona, pero claramente las responsabilidades son compartidas”.

¿Y Lionel Messi?. “Se esperaba más de él, porque aún con los problemas de Argentina podría haber sacado adelante al equipo igual. Me parece que Messi no tuvo un buen Mundial”, finalizó Lasarte.