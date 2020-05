Leonardo Gil y su vínculo con Magallanes

Pasando la cuarentena junto a su novia en Bahía Blanca -sur de la provincia de Buenos Aires- se encuentra por estos días Leonardo Gil, destacado futbolista profesional argentino nacido en Río Gallegos y quien tiene un vínculo muy cercano con nuestra región.

El “Colo” (por “Colorado”), hizo noticia en abril al quedar “atrapado” durante nueve días en Alemania -durmiendo incluso en un aeropuerto- debido a la crisis sanitaria del Covid-19 cuando intentaba volver a suelo trasandino desde Arabia Saudita, donde hoy defiende al Al-Ittihad, club que en su momento dirigió el DT nacional José Luis Sierra en dos períodos (2016 hasta el primer semestre de 2018 y también durante el primer semestre de 2019).

Mediocampista de contención, Gil llegó al club árabe esta temporada firmando por dos años y medio luego de sus destacadas campañas en la primera división argentina con Rosario Central (2017-2019), además de sus pasos por Talleres de Córdoba (2016-2017, a préstamo) Estudiantes de La Plata (2015-2017) y Olimpo de Bahía Blanca (2012-2015), los clubes que ha defendido en el fútbol “grande” del vecino país.

VINCULO CON

MAGALLANES

El volante mixto, quien cumplirá 29 años el 31 de mayo próximo (mide 1,76), se identificó en Río Gallegos con los colores de Ferro y Boxing, antes de saltar al Cai (Comisión de Actividades Infantiles), emblemático club de Comodoro Rivadavia que hoy milita en el torneo regional federal amateur y que terminó siendo su trampolín al balompié rentado.

Durante su infancia, el zurdo Gil también tuvo cercanía con Magallanes, pues tiene doble nacionalidad gracias a su abuela chilena, además de tíos y primos en la capital de Ultima Esperanza. “El cónsul me entregó los papeles, está todo al día y tengo en mi poder el documento que me permite jugar por Chile. Ahora sólo toca esperar si llega una oportunidad”, afirmaba Gil en agosto de 2019.

Antes, en abril del mismo año, había revelado: “El tema de la nacionalización me pone muy contento, es importante tenerla por mí, por mi familia, por parte de mi madre y mis abuelos. Tengo primos en Chile, viví una parte muy linda de mi infancia en Puerto Natales”.

Incluso, en su momento, contó que “cuando chico iba para allá y también a esa linda Zona Franca de Punta Arenas”.

LA SELECCION

Ya en 2015, con Jorge Sampaoli en la banca de la “Roja”, Gil avisaba que estaba dispuesto a jugar por la Selección. “Soy un jugador mixto y me destaco por la precisión en las pelotas detenidas. Mi abuela es chilena. Me interesa mucho jugar para Chile. Estoy dispuesto para lo que me necesiten”, se candidateaba entusiasmado el “Colo”, quien luego estuvo en la mira de Juan Antonio Pizzi.

Asimismo, en 2019 fue observado por el actual técnico de la “Roja”, Reinaldo Rueda. “Ya con estar en la órbita del técnico para mí es una alegría”, afirmaba en febrero del año pasado.

Además, en los últimos mercados del fútbol chileno ha sonado como refuerzo de Universidad de Chile y Colo Colo. “He hablado con Alfonso Parot (su ex compañero chileno en Rosario Central), sé lo que son la ‘U’ y Colo Colo. Son clubes grandes que siempre juegan competencias internacionales. Es una linda vitrina”, comentó Gil en su momento, luego de charlar con el lateral izquierdo que hoy está de vuelta en Universidad Católica.

POLEMICA

En las últimas semanas el “Colorado” se vio envuelto en una polémica en Argentina por palabras que -dejó entrever- fueron mal interpretadas.

Por ello, en declaraciones a radio LU12 de Río Gallegos y que reprodujo el diario La Opinión Austral, el volante aclaró que nunca quiso decir que no desea volver a vivir en la capital santacruceña.

“Simplemente me habían preguntado en qué ciudad me gustaría vivir y había dicho que en Río Gallegos no viviría porque me trae muchos recuerdos de cosas difíciles de mi familia, mi madre que falleció cuando tenía 5 años, mis abuelos… Nunca me voy a olvidar de mi familia y seres queridos, de donde realmente salí, tengo a mis amigos de la infancia que siempre los voy a visitar, lo más importante es regresar”, enfatizó.

“Río Gallegos es mi ciudad natal, la amo con todo mi corazón… Nunca hay que olvidarse de donde uno viene, porque gracias a Río Gallegos y haber jugado en esas canchas y entrenado en esos clubes hoy soy quien soy, y eso es lo más importante”, complementó.

Gil sostuvo que sus dichos apuntaron más bien a que “uno va conociendo otras ciudades y va viendo otra calidad de vida”, además de preferir un clima más cálido “para cuando tenga hijos poder salir a la plaza, poder pasear”.

Y sobre su presente en Arabia Saudita aseguró sentirse “muy bien, muy feliz de estar allá; me encontré con un país muy ordenado y una ciudad divina (Jeddah, en la costa del Mar Rojo) donde estoy viviendo. Un privilegio”.