Lewis Hamilton: “Ya veía cómo se salía la llanta…”

Lewis Hamilton ganó ayer por séptima vez en el circuito de Silverstone y salió del Gran Premio de Gran Bretaña aún más líder del Mundial de Fórmula Uno.

La cuarta fecha del nuevo calendario 2020, modificado a raíz de la pandemia, tuvo un final emocionante, de película.

El piloto británico de Mercedes pinchó en la última vuelta y cruzó la meta con su neumático delantero izquierdo prácticamente destrozado (foto). “Me sentí muy bien toda la carrera, no noté problemas en mis neumáticos. Cuando Bottas (su compañero) pinchó, yo levanté el pie y pinché también. Intenté mantener la velocidad, la calma y logramos ganar”, dijo Hamilton tras la carrera.

Max Verstappen (Red Bull) pasó a boxes y no alcanzó a arrebatarle la victoria. “Me siento afortunado y desafortunado. Los Mercedes eran muy rápidos y el segundo lugar es un grandísimo resultado para nosotros, pero mi equipo me paró para ir en busca de la vuelta rápida y no pude aprovechar el pinchazo de Hamilton”.

Tercero resultó Charles Leclerc (Ferrari) y cuarto quedó Daniel Ricciardo (Renault).

HEGEMONIA

De esta manera, Hamilton encadenó tres Grandes Premios consecutivos con victorias (Estiria, Hungría y Gran Bretaña) y avanza con determinación hacia su séptimo título mundial.

En Silverstone arrancó desde la pole y mantuvo la primera posición pese a cruzar la meta con el neumático pinchado. Tras la prueba, se explayó sobre el inconveniente sufrido. “Hasta la última vuelta todo iba bien. Valtteri estaba tirando fuerte y yo gestionando algo los neumáticos. Cuando me dijeron que él pinchó, mi neumático parecía que estaba bien. Pero en la recta se desinfló, noté un cambio de forma en el neumático y tenía el corazón en un puño. Ya veía cómo se salía la llanta…”.

“REZANDO”

Hamilton comentó que por radio le daban una diferencia de 30 segundos con respecto al holandés Max Verstappen (Red Bull), pero fue menguando progresivamente. “Pasé de tener 19 a 10 segundos. Me decían 9, 8, 7… Así que tenía que pisar el acelerador. Nunca había experimentado nada así en la última vuelta. Casi se me para el corazón, terminé rezando… Casi no llego, pero gracias a Dios lo hicimos. Quizás deberíamos haber parado cuando vimos estos problemas en Valtteri”, añadió.

CLASIFICACION

1.- Lewis Hamilton (Gran Bretaña / Mercedes) 1h28’01”283.

2.- Max Verstappen (Holanda / Red Bull) a 5”856.

3.- Charles Leclerc (Mónaco / Ferrari) a 18”474.

4.- Daniel Ricciardo (Francia / Renault) a 19”650.

5.- Lando Norris (Gran Bretaña / McLaren) a 22”277.

6.- Esteban Ocon (Francia / Renault) a 26”937.

7.- Pierre Gasly (Francia / AlphaTauri) a 31”188.

8.- Alexander Albon (Tailandia / Red Bull) a 32”670.

9.- Lance Stroll (Canadá / Racing Point) a 37”311.

10.- Sebastian Vettel (Alemania / Ferrari) a 41”857.

11.- Valtteri Bottas (Finlandia / Mercedes) a 42”167.

12.- George Russell (Gran Bretaña / Williams) a 52”004.

13.- Carlos Sainz (España / McLaren) a 53”370.

14.- Antonio Giovinazzi (Italia / Alfa Romeo) a 54”205.

15.- Nicholas Latifi (Canadá / Williams) a 54”549.

16.- Romain Grosjean (Francia / Haas) a 55”050.

17.- Kimi Raikkonen (Finlandia / Haas) a 1 vuelta.

Abandonaron:

Daniil Kvyat (Rusia / AlphaTauri) vuelta 11.

Kevin Magnussen (Dinamarca / Haas) vuelta 1.

Nico Hülkenberg (Alemania / Racing Point), no partió.

RANKING MUNDIAL

1.- Lewis Hamilton 88 puntos.

2.- Valtteri Bottas 58.

3.- Max Verstappen 52.

4.- Lando Norris 36.

5.- Charles Leclerc 33.

6.- Alexander Albon 26.

7.- Sergio Pérez 22.

8.- Lance Stroll 20.

9.- Daniel Ricciardo 20.

10.- Carlos Sainz 15.

CONSTRUCTORES

1.- Mercedes 146 puntos.

2.- Red Bull 78.

3.- McLaren 51.

4.- Ferrari 43.

5.- Racing Point 42.

6.- Renault 32.

La quinta fecha será el Gran Premio 70º Aniversario, también en el circuito de Silverstone (Inglaterra), este domingo 9 de agosto.