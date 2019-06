Liverpool y Tottenham van por la “Orejona”

La final inglesa de la Champions League 2018-2019 será una realidad esta tarde a partir de las 16 horas (de Magallanes, transmiten Fox Sports e ESPN), cuando el estadio Wanda Metropolitano del Atlético Madrid reciba a Liverpool y Tottenham con arbitraje de Damir Skomina (42 años), experimentado juez esloveno.

Los “reds” cargan con el favoritismo y jugarán su segunda final en línea, tras caer en Kiev el año pasado ante Real Madrid (1-3). Liverpool viene de dejar en el camino en semifinales nada menos que a Barcelona, dando vuelta la serie de manera impresionante con un 4-0 en Anfield, luego de caer 0-3 en el Camp Nou.

Su rival será Tottenham, también revirtió una semifinal increíble ante el Ajax de Holanda. Tras haber perdido 0-1 como local en Londres, remontó un 0-2 inicial en Amsterdam para ganar la revancha por 3-2 y meterse en la final gracias al factor “goles de visita”.

Es la primera final inglesa desde 2008 en la Champions, cuando midieron fuerzas Manchester United y Chelsea en Moscú con victoria de los rojos vía lanzamientos penales.

FAVORITISMO

Jürgen Klopp, técnico de Liverpool, rechazó la condición de favorito que el medio le otorga a su equipo para alzar la “Orejona”, más con un historial de cinco títulos europeos en el historial de los rojos. “Si la ventaja es para Liverpool, Pochettino dirá que la ventaja es para Tottenham… Hay quien dice que nosotros somos los favoritos porque tuvimos más puntos en la Liga, pero los partidos que jugamos entre ambos fueron igualados. No veo donde está la ventaja o el ser favorito aquí y ahora”, aclaró.

El DT alemán perdió la finalísima de la Liga de Campeones como entrenador de Borussia Dortmund ante Bayern Munich en la temporada 2012-2013 y también la del año pasado contra Real Madrid en Kiev, además de la final de la Europa League frente a Sevilla hace dos temporadas. “No me veo como un perdedor. Lo que tenemos que hacer es ganar ahora con todo lo que tenemos. Lo que ocurrió en el pasado también me da confianza. No hemos estado del lado afortunado en las finales, pero eso no lo puedo cambiar. Sólo trabajo para que la suerte llegue”, concluyó.

POCHETTINO

Por su parte, el entrenador de Tottenham, el argentino Mauricio Pochettino, dijo que sueña con el primer título de la máxima competición continental para el conjunto londinense. “Tenemos que disfrutar, porque queremos escribir historia en el fútbol y mañana (hoy) sabemos que hay que ganar para hacerlo”, manifestó.

“Todo ha sido increíble, hemos disfrutado el camino, creo que la atmósfera ha sido genial, una concentración tremenda. Me siento muy orgulloso porque mis jugadores fueron tremendamente abiertos a trabajar y a aceptar todas nuestras propuestas. Creo que estamos listos”, apuntó.

LOS NUMEROS

Entre alojamientos, pasajes, gastronomía y entretenimiento, la final de la Champions superará todas las expectativas.

Estudios locales revelaron que el partido, como evento, recaudará un total de 123 millones de euros (96 mil millones de pesos), de los que 66 quedarán para la capital española.

Se espera la llegada de entre 60.000 y 70.000 hinchas ingleses, mientras los hoteles dispararon los precios aprovechando que tienen el 95% de su capacidad colmada.

Los precios en muchos casos se han disparado hasta en un 2.000%, mientras la oferta gastronómica promete generar ganancias por 18 millones de euros.