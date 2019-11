Los De Gavardo por primera vez juntos

Grandes figuras del motociclismo nacional participarán en la 13ª edición del Rally “Cuesta del Gallo” que se disputará mañana sábado entre Laguna Blanca y Río Verde.

Entre las estrellas que llegarán a nuestra región destacan los hermanos Tomás y Matteo De Gavardo, hijos de Carlo, quienes por primera vez actuarán en esta tradicional prueba de enduro.

Tomás (20 años) desde agosto que no compite luego de coronarse campeón mundial Junior en la Copa de Bajas Cross Country en Hungría, en tanto que Matteo (17) viene de correr hace un par de semana en los Six Days de Portugal donde ganó medalla de plata, luego de conseguir el lugar 38º en la categoría C-1 para motos entre 125 a 250 c.c.

PRIMERA VEZ

También por vez primera los hijos del excampeón mundial de rally cross country se enfrentarán en una competencia, aunque lo harán en motos de potencia distinta, ya que Tomás correrá en una KTM de 250 c.c. y Matteo lo hará en una KTM 125 c.c.

“Desde hace tres años que no compito en una prueba de enduro, así que estoy expectante de hacerlo junto a mi hermano menor, quien participa en este tipo de pruebas desde hace tres años”, explicó Tomás.

“Será entretenido competir con él, aunque lo haremos en motos de cilindradas distintas”, explicó el mayor de los De Gavardo, quien por segunda vez visita Magallanes.

RECIEN LLEGADO

Por su parte, Matteo, quien recién el martes llegó de Portugal donde estuvo participando en los Six Days y entrenando con el ex piloto mundialista Mario Patrao, viajó con ganas de disfrutar la carrera.

“Será entretenido correr con mi hermano en una carrera que será muy ‘endurera’, pero difícil. Hace tiempo que no tenía la ocasión de correr sin presión, aunque me siento un poco cansado luego de largas jornadas de entrenamientos en Europa y tras los Six Days”.

“Lo importante es que me siento bien, relajado por estar acá en Punta Arenas, un lugar muy bonito y más por donde pasará la competencia”, indicó el piloto de 17 años.