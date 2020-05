Los dos tenistas chilenos que se beneficiarán con el Fondo de Ayuda de la ATP

Alejandro Tabilo (174° ATP) y Tomás Barrios (283°) serán los únicos jugadores nacionales en verse beneficiados por el Fondo de Ayuda de la ATP, iniciativa impulsada por Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal.

A los jugadores ubicados entre las casillas 101 y 500 le corresponderán un total de 4.325 dólares, además de cuotas de 2.165 dólares para los doblistas ubicados entre los puestos 51 y 175.

En damas, la situación es más compleja y, si bien se pagará hasta las primeras 500 clasificadas en singles y 150 en dobles, sólo entrarán al beneficio quienes compitieron en seis torneos WTA o en algún Grand Slam en los últimos 12 meses.

La iniciativa busca ayudar económicamente a los tenistas que tienen un ranking bajo y que tendrán problemas para solventar sus respectivas carreras en el circuito mundial debido a la crisis sanitaria del Covid-19. Para ello, recibirán ayuda mediante un fondo que se formará con aportes de las raquetas mejor posicionadas en el Ranking ATP.

El programa elaborado por el Consejo de Jugadores de la ATP contempla casi cinco millones y medio de euros para paliar la falta de ingresos.

NO APORTARAN

El italiano Matteo Berrettini, número ocho del mundo, se unió al austríaco Dominic Thiem (3º) y decidió no aportar. “En mi opinión, el proyecto de Djokovic y Nadal es genial. Significa mucho para el deporte. Cuando leí su iniciativa me tomé un momento para reflexionar sobre mis prioridades, no porque no respete a los demás jugadores, sino porque creo que ningún jugador -en cualquier tipo de deporte- debe ponerse en la posición de ayudar a otro jugador económicamente”, argumentó.

“Creo que esa responsabilidad pertenece a las Federaciones, la ITF, ATP o WTA. Ellas son los que hacen que los torneos se celebren, y nosotros, los jugadores, les pagamos con nuestras actuaciones. Tienen que cuidarnos”, enfatizó.

Reveló que habló con Djokovic al respecto: “Llamé a Novak y le expuse mi postura. Le comenté que tengo otras prioridades con mi dinero, que voy a ayudar como él a familias necesitadas y comprar material médico para organizaciones que las necesitan y ayudan a mucha gente. Me dijo que respetaba mi decisión y que no me preocupara porque la donación de dinero no era obligatoria”.