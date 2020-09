Los Feutchmann: herencia de handbol con raíz magallánica

A la espera de que el Covid-19 se declare en retirada para concretar la anhelada reactivación del handbol federado magallánico, vale remontarse a los inicios de esta disciplina en nuestra región, cuando se estableció una base que le permitió brillar en la década del ‘80 y parte de los ‘90, ganándose un espacio importante en el deporte regional.

Su inclusión en las Olimpíadas Universitarias a través de la Universidad Técnica del Estado a mediados de la década del ‘70, además de las primeras exhibiciones, cursos y capacitaciones, fueron los primeros indicios de proyección.

Ya en 1978, con la participación de Liceo de Hombres, San José, Liceo Industrial, Don Bosco, Regimiento Pudeto y tres representativos de la Ute (Tecnológico, Electrónica y Mecánica) se organizaba el primer Campeonato Oficial. Una buena noticia, mientras de manera paulatina otras competencias de balonmano comenzaban a surgir a nivel adulto y escolar.

PIONEROS

Nombres emblemáticos como los profesores Carlos González, Roberthino Hodge y Héctor Muñoz Sesnic, entre varios otros que la memoria traiciona con marcada injusticia, fueron aportando desde los primeros años su grano de arena para el desarrollo de un deporte con potencial.

Y a poco andar, la figura de Emil Feuchmann Alcántara comenzó a tomar fuerza, cuando tras estudiar pedagogía en educación física en la Universidad Católica de Valparaíso arribó en 1980 a la zona.

Lo acompañó su esposa Mariela Pérez, con quien tuvo cuatro hijos: Emil Jr., Inga, Erwin y Harald. Todos crecieron de la mano del deporte, caminando junto a sus padres en la senda del deporte de sus amores: el handbol.

En Magallanes, Emil padre inició su camino como formador y entrenador a nivel extraescolar a través de “un proyecto para enseñar handbol por todas las escuelas municipales de la ciudad”, como recordó en su momento el propio técnico porteño, quien aprendió y jugó handbol durante su época de universitario.

“FAMILIA” LICEANA

En 1982 el profesor llegó al Liceo de Hombres Luis Alberto Barrera, donde con la ayuda de estudiantes, apoderados, profesores y la comunidad en general, formó una organización que por años trabajó en pos del balonmano magallánico, generándose un vínculo casi familiar que Emil, por filosofía de vida, ha considerado la base del éxito.

Así, el impulso otorgado por Feutchmann brindó frutos inmediatos, partiendo por el Torneo de la Patagonia que se fue reeditando año a año durante una década, incluyendo un lazo deportivo y de camaradería con los handbolistas de Río Gallegos, visitas incluidas a la misma capital de Santa Cruz, Comodoro Rivadavia, Porvenir, Ushuaia y Puerto Natales.

Ya en 1984 se creaba la Asociación de Handbol de Punta Arenas logrando acreditación a nivel federado y también nacía la Agrupación Regional de Handbol, con presencia argentina. La disciplina comenzaba a echar raíces.

TORNEO NACIONAL

El balonmano vivió uno de sus momentos más destacados en 1991 con la organización de un Torneo Nacional que tuvo a Liceo (el club de Feutchmann) como gran protagonista, obteniendo el vicecampeonato en casa y a tablero vuelto.

“Sigamos adelante que algún día el handbol de Magallanes tocará el cielo”, fue una de las frases que dejó Emil Feutchmann como legado antes de emigrar en 1992 para radicarse junto a su familia en Santiago, donde a la fecha continúa escribiendo páginas como formador y seleccionador.

Mientras tanto, en Magallanes, coincidencia o no, el balonmano comenzaba a perder presencia a mediados de los ’90, a diferencia de lo que ocurría en la capital, donde ya nacía un nuevo proyecto que derivaría en la creación del club Feuchtmann HC y la organización denominada Feuchtmann Group, una iniciativa autogestionada que incluye escuelas, clínicas, una revista especializada y hasta una red de contactos para enviar promesas a Europa.

HERENCIA DE CAMPEONES

Paralelamente, los hijos del matrimonio Feutchmann – Pérez comenzaron a escribir su propia historia, llegando a la postre al profesionalismo en ligas europeas y con activa participación en selecciones nacionales.

“Recuerdo a la región con mucho cariño. Nací allá y no hay como tener unas raíces. Lo que pasa es que hace mucho que no voy, y cuando volví, estuve dos días. Tengo muchas añoranzas de toda esa época, de lo que se vivió con el handbol ahí, con mi papá. Me gustaría volver pronto a Punta Arenas”, comentó tiempo atrás Emil hijo (37 años), jugador del Benidorm de la primera división española desde abril pasado.

El central magallánico, fisioterapeuta de profesión, también registra incursiones por Brasil, España, Austria, Alemania, Suiza y Francia. “Me acuerdo del Nacional, cuando Liceo logró el segundo lugar en adultos. Una final que se hizo en Punta Arenas y es muy difícil de olvidar”, apuntó en esa ocasión.

Como seleccionado chileno fue medallista en Juegos Panamericanos y mundialista en Suecia y España, donde figuró entre los “top scorers”, siendo elegido mejor central del continente en 2011. “Mi principal objetivo sería ir a los Juegos Olímpicos. Representaría el primero para un deporte colectivo en Chile, aparte del fútbol”, dijo también en otra nota, concedida al medio francés L’Est Republicain.

PERIODISTA Y

HANDBOLISTA

“Periodista de la Universidad de Chile, jugadora BM, seleccionada chilena y magallánica”, dice la descripción de Inga Feutchmann en Twitter.

Prácticamente toda su carrera la ha desarrollado en el extranjero, en Alemania y España, pasando a la historia del deporte nacional gracias a que fue la primera chilena en convertirse en jugadora profesional de balonmano.

También ha destacado en la “Roja”, conjugando talento y esfuerzo, una mezcla que acompaña desde la cuna a la lateral zurda de 35 años. “Mi mamá fue la primera mujer universitaria de su familia, terminó su carrera, se fue con lo puesto a Punta Arenas y tuvo 4 hijos cuando no era ni cercanamente fácil hacerlo”, graficó tiempo atrás la jugadora.

CHOQUE DE HERMANOS

Y mientras por estos días se marca el inicio de la Liga Española, Inga aprovechó su cuenta en Twitter para publicar orgullosa el protagonismo de sus hermanos. Es que Erwin (Ademar León) y Emil (Benidorm) se enfrentaban ayer en el partido inaugural de la máxima división de una de las mejores ligas del mundo.

Erwin Jan, el menor de los Feutchmann, tiene 30 años (estatura 1,95) y juega de central. Registra pasos por Alemania, Rumania, Turquía, Austria y Francia. Por supuesto, la “Roja” también es su pasión.

“Esto es especial. Hace diez años también nos tocó jugar en contra en España y para mí tiene un matiz distinto porque se trata de mi hermano. Pero cuando comienza el partido me olvido de eso y me concentro para que mi equipo gane”, comentó Erwin a Las Ultimas Noticias en la previa del encuentro que terminó ganando ayer su club, el Ademar León, por 26-22.

Por su parte, en la antesala Emil se preparaba para “una experiencia increíble”, especialmente considerando que “me voy a retirar pronto y estos momentos bonitos, como jugar con tu hermano, van a quedar”.

Erwin complementaba: “Tenemos una relación muy buena con mi hermano, pero no nos hemos visto hace dos meses (por la pandemia), entonces lo más probable es que después del partido nos juntemos a tomar algo y conversar”.

¿Y hubo apuesta?: “No, nada. Sólo nos felicitamos”.

OTRA FIGURA

Harald Johann también nació en Punta Arenas y, como buen Feutchmann, el handbol también es su vida. Una pasión que comparte con el fitness trainer.

Tiene 32 años, juega de extremo izquierdo y defiende al Skogas

Handboll Klub de Suecia. Como sus hermanos, Harald es seleccionado nacional y muy joven tomó la decisión de radicarse en Europa, donde tras un paso por España desarrolló su carrera en varios clubes de Alemania. De hecho, fue el primer chileno en jugar en canchas germanas.

Es otro orgullo de la dinastía Feutchmann, esa que iniciaron Emil padre y su esposa Mariela aportando un trozo importante de historia al handbol magallánico y que tanto identifica a sus hijos, tal como reza la descripción de la página del proyecto Feuchtmann Group que ellos mismos gestionan: “Somos 4 hermanos, nacidos en Punta Arenas (Chile), jugadores de balonmano por pasión y profesión”.