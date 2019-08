Los insultos al árbitro le costaron caro a Valdivia

El Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió castigar anoche con cuatro fechas a Jorge Valdivia por su expulsión y los insultos de grueso calibre al árbitro Angelo Hermosilla durante el partido ante O’Higgins en Rancagua, el domingo pasado por la 17ª fecha del Campeonato Nacional.

Alejandro Musa, secretario general del Tribunal, explicó que el enganche de Colo Colo recibió una fecha de sanción por la expulsión misma y las otras tres por el lenguaje ofensivo que utilizó contra el referí.

Musa consignó que no se le dio el castigo máximo de cinco fechas debido a que existía un “atenuante, la irreprochable conducta anterior”, más allá de que influyó en la sanción “el actuar ofensivo y de menosprecio contra la autoridad del partido”.

El secretario evitó revelar en qué consistió la defensa de Colo Colo. Sólo se limitó a acotar que el castigo es apelable y el club tiene cinco días hábiles administrativos para presentar sus descargos, teniendo la segunda sala del Tribunal “la libertad para confirmar, rebajar o aumentar la sanción”.

LOS INSULTOS

Cabe mencionar que el informe de Hermosilla relató que el volante de Colo Colo fue expulsado “por emplear lenguaje ofensivo e insultante hacia mi persona (min. 89). Mientras el balón se encontraba en juego el Sr. Valdivia me insulta diciendo ‘cóbrame una, concha de tu madre”.

“Ante esto exhibo la tarjeta roja al jugador, momento en el cual me grita al oído ‘hijo de puta’ y prosigue de manera desafiante con insultos diciendo ‘hijo de las mil putas, vo’ no vai’ a ser Fifa nunca, hijo de puta nunca vas a ser Fifa. Eres una mierda, eres una mierda concha de tu madre. Me cagaste hijo de puta, no vas a ser Fifa nunca’, debiendo ser necesaria la intervención de algunos de sus compañeros de equipo, quienes intentaban contenerlo”, agregó Hermosilla en el informe.

Recordemos que Valdivia reapareció justamente en la derrota ante O’Higgins en Rancagua (0-1) ingresando en la segunda etapa tras dos meses y medio ausente por lesión. Sin embargo, sobre el final desató su furia contra el árbitro porque no cobró tres supuestos fouls que según el jugador le cometieron.

ARREPENTIDO

Ayer, luego de la práctica alba y antes de que se presentara en el Tribunal de Penalidades para hacer sus descargos, Valdivia se mostró arrepentido. “Hay que reconocer cuando uno se equivoca, mi actitud no fue digna de lo que representa el fútbol, llevo años jugando y nunca tuve esa reacción… Me da vergüenza, ofrezco disculpas a todos, primero a mis compañeros, al entrenador (Mario Salas), a Colo Colo, a los hinchas y obvio que al árbitro Hermosilla”, comentó el volante de 35 años.

“No tengo una buena relación con algunos árbitros y con otros sí tengo una buena relación, pero hay algo que tengo súper claro: estoy consciente de lo mal que estuve después de la expulsión”, completó.

Si se ratifica la sanción, el “Mago” se perderá los choques ante Unión Española, Palestino, Cobresal y Universidad de Concepción. Recién podrá regresar ante Audax Italiano.

CASO ROLIN

En otro plano, el árbitro Francisco Gilabert fue citado a declarar por el Tribunal de Disciplina de la ANFP tras la acusación que recibió del jugador de Universidad de Concepción, Alexis Rolín, quien denunció insultos racistas del juez en el partido del pasado viernes ante Curicó.

Musa explicó que “se va a investigar la situación en integridad y con detalle”. Gilabert habría tratado al central uruguayo de “negro feo”.

“Hubo una denuncia general por el contexto de lo que ocurrió. Lo que podría pasar es que se sancione al árbitro, algo que es de las casi exclusivas prerrogativas que tiene el Tribunal para controlar la actuación de los jueces fuera de lo técnico dentro de la cancha. O eventualmente se podría sancionar al jugador por falta a la ética deportiva”, complementó el secretario del Tribunal.