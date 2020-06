“Los jugadores estiraron mucho el elástico”

Sin solución se cerró definitivamente la mesa de negociaciones entre la sociedad anónima Blanco y Negro y el plantel de Colo Colo.

La Dirección del Trabajo (DT) tomó la drástica decisión tras conocer la postura de ambas partes: ByN volvió a su propuesta original, aquella donde sólo devolvería la mitad de lo descontado en los sueldos de abril a diciembre de este año, mientras los jugadores querían partir en el 88% de devolución que ya habían planteado inicialmente pero que luego retiraron.

La “teleserie” no termina aquí. Ahora la entidad fiscalizadora deberá investigar las arcas del club para dar su visto bueno a la aplicación de la Ley de Protección del Empleo, en la cual se encuentran los deportistas desde abril.

De confirmar lo contrario, la concesionaria liderada por Aníbal Mosa arriesga millonarias multas y hasta presidio de cinco años para sus administradores.

Además, la DT deberá pronunciarse si se pagarán o no los 22 días de abril que trabajaron los jugadores vía remota.

Recordemos que la polémica partió cuando ByN planteó un recorte de remuneraciones en medio de la pandemia con devolución del 50%, algo que los jugadores rechazaron de manera categórica exigiendo que le restituyan todo lo descontado, aunque sea en cuotas. Esto a su vez fue descartado por la sociedad anónima.

Entre tira y afloja, con algunas variaciones de porcentajes, lo concreto es que finalmente no hubo acuerdo y ahora todo está en foja cero.

SIFUP

El presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Gamadiel García, aseguró tras el fin de las negociaciones que aún existe la posibilidad que la mesa se retome, pero dependerá exclusivamente de la decisión de la concesionaria.

“Hoy el proceso está en manos de la Dirección del Trabajo, y ellos deben fiscalizar y analizar la información que le entregamos. El tiempo no depende de nosotros, y el plantel lo sabe, así es que estamos a la espera, más allá de que pueda haber algún acercamiento que no involucre a la Dirección”.

“Eso depende de la voluntad de la institución y los jugadores verán si la oferta está dentro de un marco para que se reactive la negociación”, explicó el dirigente sindical.

INTRANSIGENCIA

García aseguró que el fin de las negociaciones tiene que ver con la escasa movilidad que tuvo Blanco y Negro tras la flexibilización del plantel. “Colo Colo quería hacer un descuento del 50 por ciento hasta diciembre y los jugadores se negaron, porque la devolución no era en su totalidad, ya que era del 25 por ciento. El plantel flexibilizó muchos puntos pedidos por Blanco y Negro, también en los porcentajes accedió a negociar y no quedarse en el 100 y fue la concesionaria la que no se movió… Y por eso la mesa se cerró”, dijo.

“No había más tiempo y nos parece que fue una medida de dilación que les permitió ahorrarse abril y mayo, meses que están en cuestionamiento a partir de nuestra denuncia”, añadió.

García tuvo también palabras de solidaridad para Esteban Paredes, cuya participación en las negociaciones incluso ha sido criticada por los hinchas. “Quienes lideran grupos y ponen el pecho a las balas siempre quedan con consecuencias, o quedan como intransigentes para una parte de quienes escuchan, o bien quedan de cabrones o conflictivos, cuando en realidad están representando los intereses del grupo. Y en esa responsabilidad se empaña la relación de Esteban con la gente”, expresó.

CRITICAS DE BARTICCIOTTO

Uno de los máximos ídolos en la historia alba, Marcelo Barticciotto, criticó en radio Cooperativa que “los jugadores estiraron mucho el elástico”.

“Ahora el escenario favorece a Blanco y Negro; las veces que se juntaron habían llegado al 83% y era positivo para el plantel. Después se dieron cuenta que con el Seguro de Cesantía iban a salir perdiendo y ahora el que patea el último penal es Blanco y Negro”, opinó “Barti”.

“Es complejo el panorama. Blanco y Negro tiene la sartén por el mango y va a terminar definiendo la negociación. Los futbolistas van a tener que aceptar lo que les ofrecen, no sé si les conviene ir otra vez a la Dirección del Trabajo, se puede alargar mucho y lo veo complejo”, agregó.

Otro tema tocado por Barticciotto fue el papel que desempeñaron los referentes del plantel en la negociación. “Hay que diferenciar. En todos los planteles hay futbolistas con nombre y se tiende a pensar que son cabrones”, advirtió.

TUDOR DURO

En radio ADN, el también comentarista Luka Tudor disparó contra los jugadores: “Así no se negocia, si te fuiste de una con 10… te fuiste. Y después quisiste volver para atrás porque te habían ofrecido 8… Cagaste. Demostraste que te bajaste los pantalones y que estabas mal desde el principio, mal asesorado”.