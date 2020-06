“Los magallánicos destacan por su buena técnica y también por la calidad de persona”

El puntarenense Luis “Pelu” Guajardo fue uno de los futbolistas que en los ’90 abrió las puertas del profesionalismo a los jugadores amateurs de nuestra región. Partió en Deportes Concepción e incluso se dio el lujo de defender a Colo Colo durante dos temporadas. Hoy es técnico de la sub-20 de Rangers.

La pandemia lo tiene por estos días “atrapado” en Concepción, disfrutando con su entorno familiar a la espera de que el Covid-19 eche pie atrás para volver a Talca, donde forma parte del staff técnico de Rangers, a cargo de la categoría sub-20.

Es Luis Guajardo, el ex futbolista profesional magallánico que allá por 1991 inició en las series menores de Deportes Concepción una aventura que hasta el día de hoy lo mantiene vinculado al balón, incluso después de su retiro a fines de 2009.

En contacto telefónico con La Prensa Austral, “Pelu” repasó sus destacadas campañas en cancha, como cuando se dio el lujo de jugar por Colo Colo durante dos temporadas.

También defendió a Puerto Montt, Wanderers, el mismo Rangers y tuvo un par de nominaciones a la preselección chilena Sub-23.

Tras su retiro a la edad de 36 años (en 2009) decidió transmitir sus experiencias a los jóvenes después de haber estudiado en el Inaf para calzarse el buzo de técnico. Una tarea que abraza con la pasión, entrega, profesionalismo y humildad de siempre.

ARRIBO A “CONCE”

– ¿Cómo se dio tu arribo a las series menores de Deportes Concepción?

– “Fue a través del Nacional Juvenil que fui a jugar a Villarrica como refuerzo de la Selección de la Asociación Punta Arenas. Ahí estaban Ramón Abello, Nelson Velásquez, Félix Sapunar, Ricardo Flores, ‘Poroto’ Ampuero, casi todos del Don Bosco”.

– La imagen que dejaste junto a Ramón Abello y luego Mauricio Aros en Concepción fue clave para abrir la puerta del profesionalismo a otros magallánicos.

– “Fue importante tanto para nosotros como para los que vinieron después. Llegamos acá con Ramón y empezaron a venir más jugadores magallánicos. Casi detrás de nosotros se vino el ‘Mauro’ y después hartos que anduvieron en varios equipos, como el ‘Negro’ (Rodrigo) Latorre, quien llegó a Cobreloa. Otros chicos estuvieron en Huachipato, en la ‘U. de Conce’ y hasta el día de hoy esas puertas están abiertas gracias a que el jugador de Punta Arenas destaca por su buena técnica y también por la calidad de persona”.

– ¿Qué tal tu experiencia en “Conce” jugando a nivel adulto?

-“Al comienzo me costó, no estaba muy acostumbrado a entrenar, pero una vez que me adapté mi carrera fue siempre en ascenso. Fueron tres períodos en “Conce’ y en todos viví etapas bonitas. Mis inicios, luego salté a Colo Colo, volví cuando (el cuadro penquista) estaba en segunda división y tuve la suerte de ascender. Después en la tercera etapa culminé mi carrera ahí en “Conce”, algo que yo quería. Incluso en los últimos años era capitán”.

– Fuiste un volante de contención pero siempre polifuncional.

“Sí, también fui mucho tiempo lateral derecho y terminé jugando de central. Cuando niño jugaba de ‘10’ y de ‘9’… Uno después se va adaptando porque lo único que quiere es jugar, pero a mí me acomodó siempre jugar de volante, ya sea por fuera, central o un poco más adelantado como mixto”.

“En ‘Conce’ (1999), jugando como mediocampista por derecha o por izquierda, tuve la fortuna de llegar harto al gol, porque el profe’ Oscar (del Solar) nos obligaba a los volantes externos a llegar harto al área contraria”.

“Incluso, hace poco, para el aniversario de Deportes Concepción, me sorprendió el dato de que estoy entre los tres primeros goleadores históricos del club, con 48 goles.

EN COLO COLO

– ¿Cómo se dio tu arribo a Colo Colo?

“Fue a fines de 1999. Hice una buena campaña justamente acá en Concepción, goleador del equipo con 17 ó 18 goles, y se fijaron en mí. Se dio la posibilidad a través del ‘profe’ (uruguayo Fernando) Morena, quien era el entrenador de Colo Colo y me pidió”.

“Estuve dos años. Siento que llegué en un momento complicado del club, sobre todo el segundo año, con muchos problemas económicos. Me acuerdo que el primer año, cuando llegué, jugamos como 20 partidos de pretemporada en un mes, a veces todos los días, y eso era porque Colo Colo tenía muchas deudas, fue previo a la quiebra del club. Y después en el segundo año, los últimos tres o cuatro meses ya no cobrábamos, había muchos problemas económicos y eso terminó provocando la quiebra”.

– Y en lo futbolístico, ¿cuál es el balance de tu paso por Colo Colo?

– “Jugué de volante de contención y también como lateral volante por derecha. Quedé contento con mi desempeño, aunque tuve la mala suerte de lesionarme en una etapa buena. Justo venía rindiendo bien y me lesioné la rodilla, lo cual me significó perderme varios partidos”.

“Había un plantel rico en cuanto a la calidad de jugadores, era difícil tener continuidad, de repente jugaba dos o tres partidos, luego iba uno o dos a la banca. En ese sentido, Morena trataba de tener contento a un plantel que era muy parejo”.

– Compartiste camarín con jugadores históricos del club.

– “Sí, Marcelo Barticciotto, el ‘Coca’ (Gabriel) Mendoza, el ‘Cabezón’ (Marcelo Espina), ‘Rambo’ (Marcelo) Ramírez. Además de ser grande jugadores, son grandes personas. Ayudaban a que nuestra adaptación sea más fácil. A veces conversábamos entre risas que la mayoría, cuando chicos, éramos fanáticos de Colo Colo, lo vimos ganar la Copa Libertadores en 1991. Y después estar en la cancha con un par de jugadores que lograron esa hazaña era como un sueño cumplido”.

OTROS CLUBES

– También defendiste a clubes como Rangers, Puerto Montt y Wanderers.

– “Tuve la suerte de jugar en Rangers el 2002, cuando llegamos a una final y la perdimos con Universidad Católica. En 2016 volví al Fútbol Joven del club, estuve un par de años, después se dio la posibilidad de trabajar como nueve meses en el primer equipo y luego volví a las categorías menores”.

“En Puerto Montt también tuve un buen paso, con un técnico que yo conocía y que marcó mi carrera: Fernando Cavalleri. El y el ‘profe’ Oscar del Solar fueron los que más influyeron en mí. El primer año me costó un poco pero en el segundo me consolidé y terminé siendo capitán”.

“En Wanderers fue distinto, más irregular. Un comienzo difícil. Me llevó el ‘profe’ (Gustavo) Huerta, después llegó el ‘profe’ (Jorge) Aravena, estuve como siete meses y de ahí volví a Conce”.

– ¿Sientes que te quedó algo pendiente en el profesionalismo?

“Quedé conforme con lo que hice. Quizás me hubiese gustado tener más opciones en la Selección Chilena. Estuve nominado un par de veces a la pre Selección, primero con Mirko Jozic y después con (Xabier) Azkargorta. También tuve la posibilidad de ir al extranjero, a Brasil, pero preferí la opción de Colo Colo”.

ETAPA DE TECNICO

– ¿Cómo fue esa experiencia a cargo del primer equipo de Rangers en el ascenso?

– “Ha sido hasta ahora mi única experiencia con adultos. Hubo de todo, la primera etapa muy buena, con un equipo que se había armado para subir, y en la segunda en cuanto a resultados no fue de lo mejor, aunque se trabajó con jugadores de casa. Hicimos buenos partidos, pero empatamos mucho. Dentro de todo, fue bueno, una bonita experiencia, fue sacarse las ganar de dirigir un primer equipo, con jugadores como (el arquero argentino Luis) Aseff, (Sergio) Comba y Bruno Romo”.

– Conocidas las dos caras de la moneda, ¿prefieres ser técnico o te quedas con la época de jugador?

– “Mi pasión siempre fue jugar. Después del retiro decidí la opción de entrenador para continuar ligado al fútbol. Si me preguntas cuál me gusta más, obvio que es la de jugar, pero hoy estoy viviendo una bonita etapa, sobre todo en esto de la formación, porque uno tiene que traspasarle la experiencia y conocimientos a niños que sueñan con llegar algún día a ser profesionales. Es una responsabilidad grande y para eso hay que prepararse continuamente para entregarle las mejores herramientas a esos niños que tienen la ilusión de llegar a un primer equipo”.

– ¿Apuntas derechamente a la formación más que dirigir un primer equipo?

“Sí, al menos de un tiempo a esta parte me ha gustado harto. Es un bonito desafío, me gusta lo que hago y hoy me encuentro cien por ciento enfocado en eso”.

“Son etapas. Si el día de mañana me dan las ganas de dirigir un primer equipo y se me presenta esa posibilidad, la voy a tomar. Pero hoy estoy contento con mi labor”.

– ¿Cuál es tu gran objetivo como entrenador? ¿Dirigir algún club en especial?

– Más que dirigir tal o cuál equipo, quizás me gustaría ver el día de mañana en las grandes ligas a un par de jugadores que yo dirigí o forme”.

– Y los jugadores magallánicos que sueñan con el profesionalismo, ¿Tienen abiertas las puertas de Rangers?

– Sí, obvio. Rangers es un equipo que en cuanto a inferiores no es de los más grandes, cuesta por ejemplo el tema de la pensión (casas de alojamiento) para jugadores de regiones, porque el club no la tiene. Y ese es un tema complicado para un jugador que llega desde Punta Arenas. De hecho, es una de las limitantes que te hace dudar al momento de decidir si vas o no a probarte a un equipo. Son pocos los clubes que están en condiciones de dar facilidades en ese sentido: O’Higgins, Colo Colo, la U’, Católica. El resto depende de los papás y los costos no son menores”.

– ¿Quién es tu técnico referente y cómo tienen que jugar los equipos de “Pelu” Guajardo?

– “Uno siempre está observando y a mí me gusta Marcelo Gallardo (River Plate). En cuanto a mis equipos, siempre trato que sean atrevidos, que no tengan miedo a jugar, que recuperen el balón lo más rápido posible y jugar en campo contrario. Eso le inculco a mis jugadores. Les perdono cosas, pero no que no sean atrevidos o no tengan personalidad. Y obviamente, cuando hay que defenderse tenemos que hacerlo bien, pero siempre con la idea del protagonismo. Al menos en Rangers he tenido buenos resultados y eso me da confianza de que los chicos creen en lo que les digo y en lo que trabajamos”.

FUTBOL Y PANDEMIA

– En medio de la pandemia, ¿cuál es tu situación contractual con Rangers?

– “Ha sido bastante difícil todo. Tengo contrato vigente hasta fin de año y nos enviaron para la casa con el seguro de cesantía, supuestamente hasta julio. Se supone que primero comenzarán a entrenar los profesionales y después quieren que vuelvan los sub-20 y sub-17 para que tengan continuidad debido a que hay Sudamericanos a la vista”.

“El club está viendo los protocolos para que vuelva el Fútbol Joven y sólo tengo que esperar que nos llamen”.

– ¿Volverá el fútbol a ser como antes?

“No sé, cuando pase todo esto y podamos volver a entrenar igual va a ser diferente. Los clubes que por estos días han podido entrenar lo hacen por grupos, diez jugadores, ocho, y eso lleva a pensar que será difícil volver a una normalidad completa”.

“Está complicado. Imagínate, Curicó y O’Higgins habían empezado a entrenar y volvieron atrás porque como entraron en cuarentena no pueden seguir entrenando. Huachipato ha podido trabajar un poco más pero acá en la zona de ‘Conce’ en cualquier momento se viene la cuarentena y van a tener que parar igual porque los casos (de Covid-19) siguen aumentando”.

– ¿Qué opinas del fútbol actual, ha evolucionado mucho desde tu época a la fecha? ¿Se entrena más o se entrena mejor?

– “Sí, ha evolucionado harto. La forma ha cambiado mucho. Se entrena menos pero de mejor forma, con trabajos más específicos, todo con balón, más relacionado con el juego”.

– ¿Y cuál es el consejo para los chicos magallánicos que quieren llegar al profesionalismo?

“Que sean perseverantes y no bajen los brazos. A muchos no les va bien la primera vez, pero tienen que seguir insistiendo. Lo primordial es que se preparen bien y que se tengan confianza, porque de la cabeza hay que estar fuerte, aunque el fútbol se juegue con los pies”.