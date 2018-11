Los protagonistas que asoman en los Juegos de la Araucanía

Primer día de competencias en los Juegos de la Araucanía, y el ambiente se nota en Magallanes. Jóvenes estudiantes con los uniformes de sus distintas regiones, y provincias en el caso de Argentina, demuestran sus capacidades en sus respectivos deportes. Los más notorios eran los que participan por primera vez, ya que en el caso de los hombres, el bautizo es un corte de pelo, pero tipo “mechoneo”, o sea, sin ningún criterio estético. En el caso de las damas, fue algo más sutil: caras pintadas y pelos coloreados para distinguirlas de las más avezadas.

Tanto en el estadio Fiscal como en la Confederación Deportiva, el ambiente era de sana convivencia. Cada deportista concentrado en su disciplina, y con constante apoyo desde las tribunas. Como en cada competición, asoman figuras y promesas, que deslumbran por sus talentos y capacidades.

Disco de oro

Hace poco brilló en el Campeonato Nacional Juvenil de

Atletismo, donde rompió el récord chileno en lanzamiento del disco, con 48,07 metros. Era una de las figuras a seguir en la jornada inaugural, y la chillaneja ratificó por qué es una de las promesas del deporte nacional.

“El foso está muy rico, los felicito por eso, nos tocó un día espectacular, lo que fue sorpresivo, así que estoy bastante contenta por lo realizado hoy”, partió comentando sobre su actuación, en la que logró un lanzamiento de 46,28.

Respecto de la organización de los Juegos, opinó que “está súper bien, un bonito estadio, una pista que está preciosa. Estábamos preocupados porque habíamos visto fotos de la pista, pero está súper bien, los fosos son de lo mejor que hay”. Otro aspecto que debió sopesar en Magallanes, fue el viento: “Es complicado ir controlando eso, pero hay que acostumbrarse a los lugares que nos toca”.

Finalmente, Catalina Bravo ya proyecta su próxima temporada, en la que ingresará a la categoría Adulto. “Lo más importante es clasificar al Sudamericano, en el corto plazo. En el largo plazo, como siempre, ir a los Mundiales, Juegos Olímpicos de 2024, es la proyección”. Por ello, el tema de los estudios no son su prioridad, porque “salí de cuarto y no me he metido a la U, porque estoy con una empresa de ropa deportiva y un hijo. Mi idea es ser deportista de alto rendimiento y complementando con la parte de estudio”, finalizó Catalina Bravo.

Anotó en sus

primeros juegos

Una jornada muy positiva tuvo el equipo de fútbol de Santa Cruz, Argentina, que goleó en su debut a La Araucanía, en el estadio de la Confederación Deportiva. Una jornada feliz, sobre todo para su número 9, Federico Velásquez, autor de un gol. “Es primera vez que participo en estos juegos, no había podido venir en los anteriores. Es hermoso, inexplicable y muy contento por estar aquí compartiendo con mis compañeros. Había venido a Punta Arenas a jugar con mi equipo Racing Club de Puerto San Julián”.

El delantero, fanático de Independiente de Avellaneda, valoró positivamente tanto la cancha como la organización. “Muy lindo el campo, muy parejo. La atención ha sido increíble, el trato, la organización. No pudimos estar en el acto, pero supimos que fue hermoso”.

Observaron su futuro

Pero a pesar de su corta edad, estos jóvenes deportistas también son un espejo para las futuras generaciones. Mientras se desarrollaban las pruebas de atletismo en la pista del estadio Fiscal Antonio Ríspoli Díaz, tres inusuales espectadoras seguían atentamente cada competencia. Las estudiantes del Liceo María Auxiliadora, Isidora Labbé Hernández (quinto básico), Catalina Valdés Retamal (segundo básico) y Antonella Miranda Ojeda, del jardín Vientos del Sur recibían las explicaciones de la profesora de Educación Física Marcia Ojeda.

“Ellas tienen entrenamiento los lunes, miércoles y viernes, pero quise que vinieran porque ellas a futuro participarán de los Juegos, y es bueno que vayan conociendo detalles como lo que es una Cámara de llamado (espacio donde tienen que llegar los atletas para organizar su participación), por qué carril tienen que correr, dependiendo de la competencia, las técnicas de cada disciplina, el nivel”, explicó la profesora.

Marcia Ojeda estima que de esta manera, las niñas pueden asimilar mejor los conocimientos técnicos, ya que una cosa es explicarlos y otra, que ellas mismas los vean. Además, de a poco se van “metiendo” en el ambiente.