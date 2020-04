José Pedro Fuenzalida, capitán de Universidad Católica, tuvo ayer un diálogo “virtual” con la prensa y comentó que el plantel cruzado está abierto a una eventual rebaja de salarios, pero con una salvedad.

“Lo que pasa con Unión Española es lamentable. Se pueden acordar ciertas rebajas o suspensiones salariales, pero siempre que estén las dos partes de acuerdo. Ellos descontaron cinco días unilateralmente a los jugadores y eso no corresponde”, opinó “Chapa”.

Agregó que en la UC “el compromiso por ahora es tratar de mantener todo lo que está pactado, pero sabemos que en caso de emergencia vamos a tener que conversar. Y está claro que lo haremos en casos individuales; vamos a velar para que todos los que trabajan con nosotros no se vean perjudicados. Por ahí, los sueldos más altos tendremos que sacrificar más”.

OTROS CLUBES

Unión Española e Iquique son hasta ahora los clubes que aplicaron la medida de reducción de sueldos (en el caso de los nortinos fue de manera consensuada), pero otras instituciones también podrían agregarse en las próximas horas.

Desde Blanco y Negro, la administradora de Colo Colo, anuncian que “día a día estamos analizando los escenarios y sea cual sea la situación, tendrá que ser unánime”.

Coquimbo, a través de su presidente Jorge Contador, explica que “no hemos tomado ninguna decisión porque no sabemos cuándo va a terminar la crisis”.

A su turno, el capitán de Antofagasta, Cristián Rojas, revela que “tenemos una conversación pendiente con nuestro presidente antes del jueves y dependiendo de qué es lo que nos propongan, vamos a tomar la decisión”.

Eso sí, reacciona ante un eventual descuento unilateral: “Ahí no estaríamos de acuerdo, para nada. Me parece nefasto lo que pasó con Unión, pero bueno, no estoy para meterme en los pantalones de la gente de Unión”.

DISPOSICION

En La Serena, La Calera y Curicó aún no se registran descuentos y tampoco se ha dialogado con las dirigencias respecto de eventuales recortes. “Estamos dispuestos a rebajarnos el sueldo o buscar alternativas en caso de ser necesario, habría que ir viendo caso a caso. Esto no es llegar y hacer una reducción de salarios a todos por igual, porque no todos ganamos lo mismo y obviamente hay muchachos más jóvenes que están ganando el mínimo. Todos tenemos diferentes necesidades”, grafica el capitán serenense Rodrigo Brito.