“Los sueños pueden ser realidad si crees en ti”

Nicolás Massú felicitó a su pupilo, el austríaco Dominic Thiem, por el título que logró el domingo en el US Open y le dedicó un emotivo mensaje.

“Qué final. Dominic Thiem, mostraste que los sueños pueden ser realidad cuando crees en ti mismo y peleas hasta el fin”, escribió el entrenador en su cuenta de Instagram.

“El tenis es duro y este partido merecía a más de un campeón”, agregó en relación a la victoria sobre Alexander Zverev en cinco sets y con definición en “tie break”.

“Felicitaciones a Alexander Zverev y a su equipo por este grandioso torneo y gracias a todos los que hicieron posible el US Open de este año”, complementó.

CONFERENCIA

En la conferencia de prensa, el viñamarino se explayó: “Desde mi etapa de junior yo siempre peleaba hasta el final. Me lo enseñó mi familia. Todo iba en favor de Zverev, pero siempre tienes una chance. Cuando ‘Domi’ ganó el tercer set el partido cambió para nuestro lado”, sostuvo el también capitán del equipo chileno de Copa Davis.

Mientras tanto, en medio de su felicidad, Thiem tuvo palabras para el técnico chileno. “Desde que trabajo con ‘Nico’ mejoré mucho en cancha dura, cambié muchas cosas que antes hacía sobre esta superficie. Después de llegar a la final en Australia, no creo que sorprenda tanto que mi primer Grand Slam haya llegado en el US Open. Eso ya no importa, lo principal es que ya logré levantar uno de estos cuatro”, apuntó el tenista austríaco.