Löw, técnico de Alemania: “No merecemos estar en octavos”

Joachim Löw, seleccionador de Alemania, calificó de “enormemente decepcionante” la eliminación de la “Mannschaft” en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y aseguró que no merecían llegar a octavos de final.

El entrenador de 58 años dijo estar “en shock” y rehusó dar una respuesta sobre su futuro al mando del elenco germano. “Decir algo ahora sería prematuro, necesito al menos un par de horas…”, comentó.

“GRAN DECEPCION”

“Desde luego, es una gran decepción. Creo que nos preparamos bien para el Mundial y vinimos con la intención de defender el título y romper esa maldición del campeón. Sin embargo, no conseguimos sacar a relucir nuestro fútbol”, agregó Löw, apuntando que “llevamos desde 2006 rindiendo bien, pero esta vez no fuimos capaces y tenemos que aceptarlo”.

“Hay que felicitar a nuestros rivales. No merecemos ganar el título, ni siquiera merecemos estar en ‘octavos’. Estamos eliminados no porque quisiéramos perder, sino porque no aprovechamos nuestras ocasiones de marcar. Después del minuto 60 ó 70, cuando vimos que Suecia estaba ganando y que teníamos que marcar, nos afectó la presión”, cerró el entrenador alemán.