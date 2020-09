Magallánica Paola Naranjo al staff de la “Roja”

Hasta el año pasado Paola Naranjo continuaba derrochando calidad y experiencia en las canchas de básquetbol como jugadora del club deportivo Colegio Los Leones de Quilpué, coronando una exitosa carrera en el baloncesto chileno.

“Me pidieron jugar la Liga Nacional, pero creo que esto será lo último. Estoy jugando sólo porque me lo pidió el club no más”, explicaba la deportista magallánica, quien volvía tras su retiro. De hecho, ya venía trabajando largo tiempo en otras de sus pasiones, como técnico y a la vez formadora.

A todas luces, el básquetbol es parte de la vida de Paola Lorena Naranjo Postigo (19-01-1978 / estatura 1,83), quien por estos días disfruta de otra buena noticia: fue invitada a formar parte del staff de la Selección Chilena.

Un merecido premio para esta magallánica que viene de una familia ligada al baloncesto desde la cuna, pues sus padres Humberto y Sixta fueron jugadores destacados y también entrenadores y formadores. La misma senda siguen sus hermanos Carlos (hoy en el maxibásquetbol y como DT) y Claudio, este último activo en el profesionalismo defendiendo al club Las Animas de Valdivia.

TRAYECTORIA

Siendo muy joven Paola dejó la región para probar suerte en las ligas mayores. Y vaya que lo consiguió, pues respondió con creces a las expectativas no sólo a nivel de clubes, sino también como seleccionada chilena y capitana durante dos décadas, al punto que es la jugadora que más partidos tiene defendiendo a la “Roja”.

Además, estuvo desde el inicio de la participación del Colegio Los Leones en la Liga Nacional, siendo la capitana en los tres campeonatos logrados por las “felinas” en las temporadas 2012, 2014 y 2019. Una labor que complementó también desde la banca, conjugando de manera destacada los aspectos competitivo y formativo, este último a través de su labor a cargo de las categorías menores de forma paralela.

De hecho, siendo jefe técnico del mencionado club, Claudio Jorquera resaltó el aporte de la puntarenense, subrayando que no existe nadie que conozca mejor que Paola la realidad del básquetbol femenino tanto en Chile como en Sudamérica.

PRIMEROS PASOS

El idilio entre Paola y el deporte de sus amores tuvo su primer capítulo en nuestra región, hasta los 18 años, cuando emigró a Santiago. En Punta Arenas defendió al Comercial, el club de su mamá, mientras estudiaba en el Liceo María Auxiliadora.

Ya en la capital, se sumó a las filas del club Tatío y después pasó a Colo Colo y su siguiente etapa fue la Usach para recalar luego en Los Leones.

Por supuesto, la Selección ha ocupado un lugar especial en su vida. “La defendí en todas las categorías, desde cadetes a adultas. Jugué hartos torneos internacionales y también como refuerzo por clubes de otros países, como Ecuador, donde participé 5 ó 6 años en la Liga Nacional en varios clubes. Conozco casi toda Sudamérica por la Selección”, comentaba tiempo atrás, cuando ya alejada del baloncesto activo, estaba a cargo de todas las categorías femeninas de Los Leones, desde la Sub-11 a la adulta. “Me gusta, nacimos así, mi papá, mamá, mi hermano (Carlos)… El único que no dirige es Claudio, porque aún está jugando”, enfatizaba Paola, también orgullosa madre de Lorenzo, Renato y Francisca.

ULTIMO TITULO

Su retorno a las canchas tras el retiro parcial llegó acompañado de un título, cuando el año pasado campeonó con Los Leones de Quilpué en la Final Four de la Liga Nacional Femenina de Básquetbol adulta que se disputó en Viña del Mar.

“Es muy importante para mí, pues estoy cerrando un ciclo como jugadora. Me he querido retirar hace rato, pero las condiciones no se han dado, pues me pidieron que ayudara al equipo dentro y fuera de la cancha, por lo que decidí jugar este año la Liga Nacional”, apuntaba Paola, resaltando que “ya estoy terminando mi carrera, dedicada a la familia y especialmente a mis tres hijos”.

“Además, estoy en la etapa de enseñar todo lo que he aprendido durante mi carrera en el club Los Leones con las series menores, que serán la base más adelante”, complementaba.

AL STAFF DE LA SELECCION

Este año la pandemia truncó toda planificación deportiva inmediata, pero eso no fue impedimento para proyectar algunas tareas, pues el cierre de 2020 y todo el 2021 traerán varios desafíos para las selecciones nacionales femeninas.

Es así como el “head coach” de la “Roja” femenina, Warren Espinosa, decidió incorporar a su estructura de trabajo a las entrenadoras Paula Naranjo y Francia Huerta.

“Es mi primera incursión como técnico en selecciones nacionales. Este paso como entrenadora en la Selección es un objetivo que tenía planteado desde hace tiempo. Me siento apta para el desafío, estoy encantada de participar, es un desafío enorme y estoy dispuesta a trabajar en lo que me digan”, comentó la magallánica.

“Ya es una carrera de casi 18 años como entrenadora en diversos niveles. Me gusta, me agrada y he estudiado bastante para tener los conocimientos. Los entrenadores tienen y deben tener otros conocimientos, me he preparado y estudiado bastante, será un proceso (con la Selección) que me ayudará mucho”, subrayó Paola, quien ya se sumó al equipo técnico de la preselección nacional adulta femenina.

LUCHA SOCIAL Y DEPORTIVA

Así, la banca de la “Roja” es un objetivo cumplido y otra ilusión que nace, con la convicción de que aún queda mucho por hacer, no sólo en la cancha, pues Paola considera que ser mujer y deportista en nuestro país no es tarea sencilla.

“Los logros han correspondido a los equipos femeninos por sobre los masculinos. Sin embargo, la preparación, la inversión, es más para los hombres que para las mujeres. Si hubiese sido al revés, quizás qué logros aún más altos se hubiesen alcanzado”, ha comentado la magallánica en más de una oportunidad, levantando la bandera de lucha por dignificar y darle al básquetbol femenino de nuestro país la importancia que se merece.