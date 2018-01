Manchester City sigue invicto y Arsenal enfrenta hoy a Chelsea

Manchester City estiró ayer su invicto en la Premier League al vencer 3-1 a Watford por la 22ª fecha en el estadio Etihad.

Claudio Bravo fue suplente y vio cómo su equipo, bajo una fuerte lluvia en Manchester, alcanzó su vigésima victoria de la temporada, en una campaña espectacular que además contempla dos empates.

La apertura de la cuenta llegó a los 38 segundos del encuentro gracias a Raheem Sterling y en el minuto 13 el zaguero Christian Kabasele convirtió un autogol dejando la cuenta 2-0.

En la segunda parte, un tanto de Sergio Agüero (63’) alargó las cifras, mientras que el descuento fue obra de Andre Gray (81’).

Ahora, el cuadro de Josep Guardiola deberá enfocarse en la Copa Fa, donde enfrentará este sábado a Burnley, por la tercera ronda.

En tanto, la próxima semana tendrá la semifinal de ida de la Copa de la Liga Inglesa ante Bristol (martes 9).

22ª FECHA

Lunes 1

Brighton 2 – 2 Bournemouth.

Burnley 1 – 2 Liverpool.

Leicester 3 – 0 Huddersfield.

Stoke 0 – 1 Newcastle.

Everton 0 – 2 Manchester United.

Ayer

Southampton 1 – 2 Crystal Palace.

Swansea 0 – 2 Tottenham.

West Ham 2 – 1 Bromwich.

Manchester City 3 – 1 Watford.

Hoy

16,45: Arsenal (Alexis Sánchez) – Chelsea.

* Horario de Chile.

POSICIONES

Además del partido que cierra hoy la 22ª jornada, está pendiente de la 21ª fecha el encuentro Tottenham – West Ham, programado para mañana. Hecha esta salvedad, así marchan las posiciones:

1.- Manchester City 62 puntos.

2.- Manchester United 47.

3.- Chelsea 45.

4.- Liverpool 44.

5.- Tottenham Hotspur 40.

6.- Arsenal 38.

7.- Burnley 34.

8.- Leicester 30.

9.- Everton 27.

10.- Watford 25.

11.- Huddersfield 24.

12.- Brighton 23.

13.- Newcastle y Crystal Palace 22.

15.- Bournemouth y West Ham 21.

17.- Southampton y Stoke 20.

19.- Bromwich y Swansea 16.

WENGER Y ALEXIS

Mientras tanto, continúan las especulaciones respecto a la eventual partida de Alexis Sánchez. El tema tiene cada vez más incómodo al entrenador francés del Arsenal, Arsene Wenger, quien ante la enésima consulta al respecto, comentó ayer: “¿Asustado?… No, porque quiero que se quede. ¿Por qué estaría asustado?. No lo hemos perdido aún, no hemos recibido ninguna oferta, pero si sucede responderemos trayendo otro jugador de la mejor calidad para reemplazarlo…”.

