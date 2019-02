Marcelo Díaz: “Nunca voy a renunciar”

Es casi un hecho que Marcelo Díaz no formará parte de la selección chilena para la Copa América de Brasil, porque el volante chileno no ha sido considerado por Reinaldo Rueda, por lo que sus opciones de vestir la “Roja” son casi nulas y ante esto fue el propio Díaz quien se confesó respecto a este tema.

“Va a estar linda la Copa América 2019. Espero que le vaya bien al equipo. Hoy, ya no me siento parte de este proceso. No estoy siendo considerado, pero espero que les vaya muy bien a los muchachos”.

“Hay jugadores en buen nivel, están surgiendo jóvenes muy buenos. Va a depender del entrenador. Esperemos que sea lo mejor para el fútbol chileno”.

Además, sobre su ausencia en la “Roja”, el jugador asegura que no se ha restado y no lo hará.

“Yo estoy disponible. Nunca voy a renunciar a la selección, menos ahora, que estoy en un buen momento, me siento cómodo y estoy al lado. Estoy haciendo un fútbol muy bueno. Quiero volver. Pero si no se da, habrá que aceptarlo, no queda otra”.

SIN EXPLICACION

De hecho, el volante insiste en que no entiende por qué no ha sido considerado en las nóminas, apuntando principalmente a Juan Antonio Pizzi.

“No le encuentro explicación todavía. Me sentía muy bien, llevaba muchos años siendo titular. De un momento a otro, que el entrenador te limpie, no tiene explicación. Se venían partidos importantes”.

“En ese momento no estaba bien futbolísticamente, pero me sentía muy bien en el grupo. Que Pizzi me haya sacado no le encuentro explicación (…) No me consideraron más y hay que asumirlo”.

“El único que tiene la razón justa y precisa de mi ausencia es Pizzi. Después Rueda. Los únicos que tienen respuesta son los técnicos”, concluyó señalando el volante.