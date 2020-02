Mario Salas: “No voy a renunciar”

Finalizado el compromiso ante Curicó, Mario Salas enfrentó a los medios de comunicación y fue claro en señalar que no tenía intenciones de renunciar.

“No lo tengo en mente. Estoy sumamente fuerte y entusiasmado de sacar esto adelante. Lo veo como un desafío y una posibilidad para tratar de hacer lo mejor posible para Colo Colo. Sé donde estoy parado”, afirmó.

El “Cacique” se vio absolutamente desdibujado, generando pocas situaciones de gol y el 1-0 final pudo haber sido mucho más abultado, reconociendo Salas que su escuadra jugó mal.

“SOY MUY ANALITICO”

“Siempre he sido muy analítico, muy reflexivo y muy objetivo. Siento que en este partido no hubo nada de lo que entrenamos en la semana. No lo pudimos plasmar, porque también hay un equipo por delante que nos manipuló, pero por otro lado hay responsabilidad de los jugadores y del cuerpo técnico”, reconoció.

“Siento amargura por el resultado y por cómo se juega. Me tengo que levantar. Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes estamos haciendo lo posible por sacar adelante esto. Hoy (ayer) no fuimos el equipo que queríamos ser. Sigo con la misma energía, con la misma entereza. Voy a seguir luchando hasta el final”, concluyó el técnico albo.