Martín Vargas: “El periodismo inventó que yo era un borracho”

Martín Vargas es uno de los más destacados en la historia deportiva de nuestro país. El ex boxeador aspiró cuatro veces al título mundial y, aunque no lo consiguió, sigue siendo querido y reconocido en cada rincón de Chile.

Con 65 años en sus espaldas, el icónico ex púgil asegura sentirse muy bien de salud, aunque se cuida porque pertenece al grupo de riesgo.

En una entrevista concedida al diario La Cuarta, Vargas contó cómo está viviendo en tiempos de pandemia. “Es raro, porque soy un hombre que está todos los días en el gimnasio y es complicado estar con este maldito virus, pero tenemos que aguantar y cuidarnos. Estoy en la casa con mi señora, de repente viene mi nieto, hijas, pero por lo general estamos solos”, parte comentando.

“Es medio complicado para la gente mayor, así como lo soy yo, que tengo 65 años. Tenemos que cuidarnos, poner un granito de arena”, agrega, enfatizando que “donde salgo lo hago con mascarilla, no puedo salir sin ella. Y si me olvido, me devuelvo a buscarla”.

La esposa del ex boxeador de peso mosca no se encuentra bien de salud, por eso -afirma- se cuida el doble: “Mi señora está en cama, es complicado lo que tiene mi ‘vieja’. Problemas al corazón, tuvo cuatro infartos, pero es fuerte. También sufre diabetes. Las ha aguantado todas y por ella hay que cuidarse”.

PROYECTO

Martín Vargas ideó tiempo atrás un proyecto para adultos mayores, pero la pandemia lo tiene pausado. “Estábamos presentando un proyecto de mi fundación, gestiones para poder trabajar y demostrar lo que hacíamos. Lamentablemente esto nos paralizó. Trabajamos muy bien con el adulto mayor, porque en este país no le dan ni bola. Es gente que me vio pelear, que gozó con mis triunfos, sufrió con mis derrotas y yo les quería aportar un granito de arena”.

“Nosotros lo que queremos es poder ayudar a esta gente. Me recuerdan como el gran boxeador que tuvo Chile. Lamentablemente en este país cuando uno habla algo y dice una letra mal, ustedes (los periodistas) lo interpretan muy mal”, se queja.

DARDOS AL PERIODISMO

Sobre su relación con la prensa nacional, Vargas asegura que “al periodismo chileno yo lo tenía vetado. Nunca más en mi vida iba a conversar con un periodista… Me hicieron mucho daño, soy un hombre con buenas intenciones, buen amigo, buena persona. Creo que el invento que hicieron de mi persona es 99,9% mentira. No niego que fui bueno para el ‘hueveo’, pero fui campeón y me acuerdo de todas las fechas que combatí. Hasta los rounds que gané”.

“Me importa un carajo que hablen mal de mí, pero cuando escucho algo voy y digo las cosas de frente, no de espalda. Nunca me he quedado quieto, he luchado, he peleado con la gente que me ha criticado, pero yo creo que soy el deportista más querido en Chile. No faltará el que diga ‘era un borracho’, pero todo eso lo inventó el periodismo. Si hubiese sido alcohólico, no me acordaría de nada”, complementa.

LARGA VIDA

Martín Vargas no se amedrenta con la muerte y el paso de los años. “No me voy a morir mañana, ni pasado, será cuando Dios quiera. Pienso que viviré unos 20 ó 30 años más… Y pienso en mis nietos, saco cuentas y me gusta vivir. Que la gente no sufra cuando yo me muera o esté postrado. Eso no lo quiero. Mi papá decía ‘camión parado en este país no hace flete’… Siempre estoy en movimiento”.