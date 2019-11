Massú: “En Chile sólo importa ganar o perder, no el proceso”

Tras la eliminación de Chile en Copa Davis, Nicolás Massú lamentó que la inmediatez de los resultados nuble el trabajo que viene realizando como capitán nacional. “Esto es un proceso que sigue, no es que termine y parta otro en tres meses más”, enfatizó el viñamarino.

Acto seguido reveló que integrar el staff técnico del austriaco Dominic Thiem, número cuatro del mundo, le ha permitido a la vez estar más cerca de Nicolás Jarry y Cristian Garin.

“Cuando tomé a Thiem me acerqué mucho a ellos, los he podido ver jugar, hemos comido juntos, igual con sus entrenadores. Sé cómo están mentalmente, su día a día y todo lo demás. Pero en Chile sólo les importa por qué se ganó o perdió, no el proceso ni nada. Sólo ven qué se hizo bien y lo que estuvo mal”, se quejó Massú.

“Tengo la seguridad de que vamos a pelear muchas cosas. A mí nadie me va a decir el esfuerzo que han hecho ellos. Vamos a seguir adelante con el único objetivo de lograr los cuartos o semifinales de Copa Davis”, aseguró el capitán chileno.

“SENSACION RARA”

Garin, en tanto, se mostró satisfecho por la victoria que logró ayer. “Di mi cien por ciento, pero de todas formas tengo una sensación rara. Este formato no te permite jugar mal un día como ocurrió contra Argentina, pero al final la idea era quedar con una buena sensación”, comentó.

Jarry se mostró “dolido y decepcionado en lo personal, porque uno viene mucho tiempo trabajando para representar al país y demostrar su capacidad, sin embargo no pude estar a la altura”.

El doblista Tomás Barrios quedó conforme pese a la derrota de ayer ante la dupla germana que es vigente campeona de Roland Garros. “Como venimos jugando juntos con Alejandro (Tabilo) nos conocemos mucho, así que quedamos satisfechos. Faltó un poquito, creo que ahí, en puntos clave, faltó un poco más de experiencia. Esa fue la diferencia”.

Su compañero, debutante en Copa Davis, coincidió. “Siempre viajo con Tomás, somos muy amigos y es increíble haber jugado juntos acá (en Madrid). Aunque no hayamos podido ganar, creo que fue un buen debut en lo personal y lo importante es que el equipo ya está teniendo nuevas opciones de jugadores”, complementó Tabilo.

Consignar que el otro integrante del elenco nacional, Hans Podlipnik (31 años), anunció su retiro del tenis profesional para después de la ATP Cup, a jugarse en enero de 2020 en Australia.