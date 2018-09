Massú: “Tenemos equipo para pensar en volver pronto al Grupo Mundial”

Nicolás Massú, capitán del equipo chileno de Copa Davis, valoró ayer el presente de los tenistas nacionales en el circuito con miras al objetivo de retornar al Grupo Mundial del certamen.

“Tenemos un equipo para poder pensar más pronto que tarde en el Grupo Mundial de Copa Davis, no sólo Nicolás Jarry, sino que cada jugador va mejorando. Es el caso de Christian Garín y de otros que vienen haciendo las cosas bien de abajo, como Gonzalo Lama o Tomás Barrios”, comentó el medallista olímpico.

El viñamarino agregó que “estamos a la espera de que termine el US Open y ver qué pasa con Canadá, porque si ganan su llave (ante Holanda por el actual repechaje) tenemos la posibilidad de jugar en febrero, y si no, habrá que esperar más por nuestro próximo rival y se hará un poco largo”.

“EXPLOSION” DE JARRY

En el marco de la presentación de la exhibición entre Massú y Fernando González, mañana a las 22,30 horas en el Gran Arena Monticello, Massú se detuvo en los progresos de Jarry.

“Nico no tiene techo, es un jugador que puede ser Top 10, no tiene límites. Posee un tenis distinto, mide dos metros, tiene fuerza, le pega bien a la pelota, es coordinado para lo alto que es, se mueve bien fuera de la cancha es maduro y disciplinado”, lo elogió el capitán chileno.

“Viene de una familia que ya pasó por esto, su abuelo es Jaime Fillol, ya entiende lo que es la carrera de un tenista. Tiene todos los puntos claros y en una línea donde sólo puede llegar al éxito. Sin darnos cuenta, en siete meses ya está 40 del mundo, estamos frente a alguien que marca diferencias y creo que en cualquier momento va a ganar un torneo grande”, complementó.

“FEÑA” GONZALEZ

Fernando González, por su parte, considera que “Jarry aún no ‘explota’, es un jugador que no tiene límites, ha mejorado muchísmo estos últimos años y es muy trabajador, siempre en silencio, preocupado de perfeccionar su tenis. Gane o pierda siempre da lo mejor, no es un tema tan importante si perdió o no un partido. Eso lo ayudará a tener una carrera larga”.

Graficó que “hace un par de semanas le ganó a Dominic Thiem en su cancha (en la arcilla de Hamburgo), perdió apretado con John Isner (en el US Open) y es un jugador al que ya lo están respetando en el circuito”.

“En el fondo tiene mucho por mejorar y lo está haciendo, es un jugador que no tiene techo y con lo disciplinado que es va a tener una carrera muy larga. Lo veo en lo más alto”, cerró “Feña”.