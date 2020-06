Massú: “Thiem puede alcanzar el número uno”

Nicolás Massú se mostró optimista sobre el futuro de su pupilo, el austríaco Dominic Thiem, tercero del mundo (ambos en la foto), en el circuito ATP.

En conversación con DirecTV, el ex tenista chileno y actual entrenador dijo que “Thiem puede alcanzar el número uno, trabaja para eso”.

“Debemos ir paso a paso. Es un tenista joven aún”, agregó el viñamarino, enfatizando que “tengo una relación muy buena con Dominic”.

“Es una gran persona y un gran talento. Compite con los tres mejores jugadores de la historia, pero cuando eres número tres del mundo debes aspirar a lo más alto”, complementó.

MEDALLAS

Por otro lado, el “Vampiro” recordó sus medallas doradas en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, asegurando que “ganar las dos medallas de oro en Atenas fue un sueño hecho realidad. Soy el único tenista con dos medallas de oro en los mismos Juegos Olímpicos y cuando lo pienso realmente veo que es una locura”.

CALENDARIO

Recordemos que el 14 de agosto volverá la acción en el ATP 500 de Washington. La capital estadounidense marcará el regreso a la competición y será la antesala de la burbuja tenística que se vivirá en Nueva York poco después.

El Masters 1.000 de Cincinnati, que se disputará dentro de Flushing Meadows, comenzará el 22 de agosto (el 20 de agosto existirá fase previa para el torneo) y terminará el 28 del mismo mes.

El objetivo principal es la disputa segura y correcta del Us Open, que comenzará tan sólo 3 días después. Hasta el 13 de septiembre los mejores del mundo que viajen a Estados Unidos se batirán durante dos semanas. Consignar que no habrá fase previa para el US Open y el torneo se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad. Acto seguido, el circuito se trasladará a la arcilla europea.