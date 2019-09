Massú y Thiem compartieron práctica con Nadal en Ginebra

El ex tenista nacional Nicolás Massú y su pupilo, el austríaco Dominic Thiem (5° ATP), compartieron práctica con el reciente campeón del US Open, el español Rafael Nadal (2° del mundo), de cara a la Laver Cup que se disputa este fin de semana en Ginebra.

Thiem publicó una imagen tras el entrenamiento y destacó su “práctica con leyendas”, aludiendo al viñamarino y al tenista ibérico.

La Laver Cup enfrentará este fin de semana a los equipos de Europa y el Resto del Mundo en Palexpo de Ginebra. El equipo europeo, capitaneado por Björn Borg, tiene además a Roger Federer (3°), Alexander Zverev (6°), Stefanos Tsitsipas (7°) y Fabio Fognini (11°).

En el elenco del Resto del Mundo están John Isner (20°), Milos Raonic (24°), Nick Kyrgios (27°), Denis Shapovalov (33°), Jack Sock (210°) y Taylor Fritz (30°) y el capitán es John McEnroe.

FEDERER EN CHILE

En otro plano, hace un par de meses trascendió una noticia que no dejó indiferente a ningún fanático del tenis en Sudamérica: Roger Federer vendría en noviembre al continente a realizar una exhibición en Chile, Argentina, Colombia y México.

Y ahora, en medio de su preparación para la Laver Cup, el suizo confirmó su presencia en Sudamérica. “Está ya decidido. Allí conocí uno de los públicos más increíbles, es por eso que me gustaría experimentarlo de nuevo. Mi preparación para la pretemporada no se verá comprometida ya que está programada para el 11 de diciembre, más tarde de lo habitual. Para la ATP Cup no debo estar al 100%, la prioridad será el Abierto de Australia”, explicó el helvético al diario Tages Anzeiger de su país.

Estas exhibiciones todavía no tienen fechas 100% confirmadas, pero se realizarán la semana después del Masters de Londres, el cual termina el 17 de noviembre.