Matías Rodríguez: “Los jugadores somos los grandes culpables”

Matías Rodríguez decidió salir al paso de la situación que está viviendo Universidad de Chile luego de la salida de Alfredo Arias del banco azul y del convulsionado panorama que se vive en la interna del plantel.

“Es una pena que se haya ido Alfredo, sabemos la clase de persona que era y lo que trabajó acá en el club, pero los resultados no se dieron”, señaló en conferencia de prensa, y agregó no entender por qué no logran plasmar lo entrenado en cancha.

“Nos hemos esforzado al máximo y hemos entrenado y que eso no se refleje en los partidos nos pone mal, se fue un cuerpo técnico que era muy bueno y le deseamos lo mejor. Ahora debemos acoplarnos al nuevo y pensamos en el sábado que tenemos que ganar, no nos sirve otra cosa”.

Además, Rodríguez aclaró que el plantel no está del todo tranquilo, sobre todo por los cambios constantes de entrenador, y se responsabilizan de la salida de Arias.

“Los jugadores somos los grandes culpables de que se haya ido otro técnico, porque no mostramos resultados en la cancha. No nos gusta que hayan estos cambios de forma seguida, pero debemos adaptarnos”.

PARTIDO CLAVE

Finalmente, Rodríguez se refirió al duelo clave que tendrán el fin de semana ante Antofagasta. “Es un partido clave, es importante ganar en nuestra casa. Uno repasa donde le podemos hacer daño y donde ellos pueden generarlo. Será un partido apretado, para nosotros todos los duelos que vienen son finales”.

“Ojalá que salgamos de este momento que vivimos, nos acoplemos al cuerpo técnico. Ellos tiene la posibilidad de conocernos a muchos y que sea un punto a favor. No hablaré nada malo del técnico anterior porque eso queda en camarín”.

“Ojalá que los resultados nos acompañen, que el juego que entrenamos pueda plasmarse en cancha. Tenemos que mentalizarnos en ganar como sea, porque es lo que necesitamos hoy. Saldremos a matar o morir el día sábado”.

“Nos sentimos en deuda con la gente y con nosotros mismos. Sabemos que no podemos regalar puntos, debemos ser fuertes de local y que este sábado ojalá empiece la buena racha”.

HERNAN CAPUTTO

Por su parte, Hernán Caputto entregó ayer sus primeras impresiones en el sitio oficial del club: “Llevo un poquito más de un mes en el club y desde que llegué ha sido un desafío, y esto me lo tomo de la misma forma”.

“Hablando con los directivos, necesitaban que pudiese estar guiando al equipo en este momento y me siento con la capacidad de aportar, teniendo en cuenta que los jugadores son lo más importante”.

“El objetivo es entregar mi experiencia al servicio del equipo para poder salir de este mal momento, estoy seguro que lo lograremos y que con su capacidad lo sacaremos adelante”.

Finalmente, analizó al rival con el que debutará en la banca azul. “Antofagasta es un rival que ha hecho un cambio, lo vimos con O’Higgins y Everton. Se organiza bien, juega bien en sus transiciones, planificaremos este partido para ganarlo. Lo hemos venido preparando para afrontarlo de la mejor forma”.