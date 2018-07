Mazazo mundial: España fuera

El anfitrión Rusia avanzó inesperadamente a los cuartos de final del Mundial 2018 luego de resistir la inmensa posesión de España y derribarla en la serie de penales, tras cumplir los 120 minutos de juego con un 1-1.

El gran protagonista de los dueños de casa en la definición desde los doce pasos fue el arquero Igor Akinfeev, quien atajó los tiros de Koke y Iago Aspas para cerrar la serie en un 4-3 y desatar la fiesta en el estadio Luzhniki de Moscú.

El cotejo fue en resumen un monólogo de los hispanos, quienes acumularon hasta un 80 por ciento de las acciones, pero sin la profundidad necesaria para validar esa diferencia de posesión en la red.

En total fueron 1.127 pases y 25 los remates que cuadruplicaron la propuesta de los “osos”, estadística que resultó estéril por la doble línea en la retaguardia de cinco defensas y cuatro mediocampistas por parte del organizador.

LOS GOLES

Un balón que nació de un tiro libre y tomó dirección a Sergio Ramos sirvió para abrir el marcador en el minuto 12. Al intentar impedir el remate del central español, Serguei Ignashevich bloqueó con el cuerpo, pero acabó vulnerando el arco propio por un rebote.

En una de las pocas opciones rusas de balón detenido, Gerard Piqué cometió mano dentro de su área y Artiom Dzyuba convirtió el penal para igualar la cuenta (41’).

La tónica del partido se mantuvo en el complemento y recién en el alargue España tuvo una clara que desperdició Rodrigo Moreno (109’). Luego de eso, Ramos cayó en el área y reclamó pena máxima pidiendo el Var, pero el juez no lo consideró necesario y se guió sólo por las instrucciones vía audífono.

LOS PENALES

Así, los lanzamientos penales fueron inevitables. España abrió la serie y se derrumbó en el tercer lanzamiento, tras ver bloqueado el intento de Koke por el meta rival, situación que volvió a repetirse en el quinto disparo, cuando Aspas falló y sentenció la eliminación roja.

Mientras tanto, Rusia se metió en los “cuartos” y chocará el sábado 7 de julio con Croacia, que eliminó a Dinamarca (ver página 38).

ALINEACIONES

Rusia (1/4): Akinfeev; Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Kudriashov, Shirkov (46′ Granat); Samedov (61′ Cheryshev), Zobnin, Kuziaev (97′ Yerokhin), Dzyuba (65′ Smolov); y Golovin.

España (1/3): De Gea; Nacho (70′ Carvajal), Gerard Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Koke, Busquets, Silva (67′ Iniesta), Isco, Marco Asensio (104′ Asensio); y Diego Costa (80′ Aspas). DT: Fernando Hierro.

Penales de Rusia: Smolov (*), Ignashevich (*), Golovin (*) y Cheryshev.

Penales de España: Iniesta (*), Piqué (*), Koke (x), Ramos (*) y Aspas (x).

HABLA HIERRO

Fernando Hierro, director técnico de España, dejó en duda su continuidad al mando del equipo. “Es, o fue, un placer entrenarlos…”, dijo al ser consultado por sus opciones de seguir al mando, un cargo al que llegó poco antes del inicio del Mundial en sustitución de Julen Lopetegui, destituido tras anunciarse su fichaje por el Real Madrid. “No es una decisión mía”, complementó Hierro.

“Veníamos a hacer algo importante, a pelear por un Mundial. Y este no era el plan. No tengo reproche alguno para el grupo de jugadores. Sí hay autocrítica como entrenador. Si alguien busca responsabilidades, me pongo a la cabeza”, agregó.

Sobre el partido contra Rusia, Hierro comentó: “Es muy difícil estar 120 minutos atacando, atacando, atacando. El equipo lo intentó de todas las maneras y se comportó de una forma profesional día a día. El compromiso fue total. Nuestro objetivo era llegar lejos, era ganar un Mundial”, cerró el DT.

INIESTA NO VA MAS

Por su parte, Andrés Iniesta anunció ayer su adiós a la selección española. “Es una realidad que fue mi último partido. A nivel individual se acaba una etapa maravillosa. A veces los finales no son como uno sueña, pero las circunstancias lo marcan así”, dijo el volante de 34 años.

“Me deja un sabor malo y duro. Como a todos. No cambia nada, es un momento difícil que hemos vivido en otras ocasiones. No fuimos capaces de dar el salto”, se lamentó.