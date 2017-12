“Me gustaría fichar a Ramos, Iniesta y Alexis”

El Inter de Milán lideraba el Calcio con 40 puntos pero el sábado perdió sorpresivamente 1-3 ante Udinese en casa y cedió la cima al Nápoles.

El revés generó la molestia del técnico Luciano Spalletti, quien habló en conferencia de prensa después del encuentro y sorprendió aludiendo a Alexis Sánchez, uno de los viejos anhelos del conjunto lombardo desde hace varias temporadas.

“Mientras el presidente no clarifique sus intenciones sobre el mercado, queremos ser discretos. Si me preguntas a quién me gustaría fichar, les diría que a Sergio Ramos, Andrés Iniesta y Alexis Sánchez”, expresó el entrenador, aludiendo al zaguero central de Real Madrid, el volante de Barcelona y el tocopillano del Arsenal.

Habrá que ver si el particular deseo del adiestrador se hace realidad a partir del 1 de enero, cuando se inicia el mercado invernal de fichajes en Europa.

PULGAR JUEGA

Siempre en el marco de la 17ª fecha de la Liga Italiana, Juventus venció con autoridad por 3-0 como visita al Bologna, que tuvo todo el partido en cancha al volante Erick Pulgar, único chileno que participa en la Serie “A” del Calcio. Estos fueron los resultados del fin de semana:

Sábado 16

Inter 1 – 3 Udinese.

Torino 1 – 3 Nápoles.

Roma 1 – 0 Cagliari.

Ayer

Verona 3 – 0 Milan.

Bologna 0 – 3 Juventus.

Crotone 1 – 0 Chievo.

Fiorentina 0 – 0 Génova.

Sampdoria 0 – 1 Sassuolo.

Benevento 1 – 2 Spal.

Atalanta 3 – 3 Lazio.

POSICIONES

1.- Nápoles 42 puntos.

2.- Juventus 41.

3.- Inter 40.

4.- Roma 38.

5.- Lazio 33.

6.- Sampdoria 27.

7.- Atalanta y Milan 24.

9.- Fiorentina y Torino 23.

11.- Udinese, Bologna y Chievo 21.

14.- Cagliari y Sassuolo 17.

16.- Crotone 15.

17.- Génova y Spal 14.

19.- Verona 13.

20.- Benevento 11.