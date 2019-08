“Me siento empoderado como entrenador de la ‘U’”

El hasta hace poco jefe técnico de las divisiones menores de la ‘U’, obtuvo su primer triunfo como encargado de la serie adulta.

El triunfo azul se vivió como una final de torneo y Hernán Caputto lo vivió así. Agradeció a los jugadores y a la hinchada manifestó su deseo por seguir hasta fin de año en el cargo.

“Me encontré un equipo con unas ganas increíbles y una actitud maravillosa. Coronamos una muy buena semana de trabajo”. Declaró en conferencia de prensa.

Ante la posible ratificación en el cargo, el ex arquero manifestó: “Hoy me siento empoderado como entrenador de Universidad de Chile, así trabajamos durante toda la semana”.

Sobre los dichos del presidente de Azul Azul, de ir viendo partido a partido, Caputto expresó que “No me han notificado nada. Luego de hoy (ayer) veremos lo que decidimos en conjunto. Siempre he dicho que no sea una decisión unilateral. Por la situación en la que estaba el club se debe tomar una decisión acertada. Si llega alguien nuevo o sigo yo, tiene que evaluarse entre todas las partes”.

Sobre el partido y la emocionada celebración del plantel, el técnico azul explicó que “desde el lunes que teníamos un plan de juego para lo que hace Antofagasta. No era una final del mundo. Los jugadores siempre necesitan tranquilidad y paciencia. Supimos organizarnos y ganarlo bien”.