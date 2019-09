Messi es The Best, Klopp el mejor DT y equipo de Bielsa se adjudicó premio “fair play”

Lionel Messi ganó ayer el premio The Best a mejor jugador de la temporada 2018-2019, tras conquistar la Liga Española con Barcelona y marcar 51 goles en 50 partidos.

El astro argentino se impuso al portugués Cristiano Ronaldo (Juventus) y al zaguero holandés Virgil Van Dijk (ganador de la Champions League con Liverpool), en una gala celebrada en el histórico Teatro La Scala de Milán.

El flamante vencedor recibió el primer The Best de su carrera de manos del presidente de la Fifa, el suizo Gianni Infantino, y sucedió así al croata de Real Madrid, Luka Modric, quien se adjudicó el codiciado trofeo en 2018.

SATISFACCION

“Quiero agradecer a todos los que decidieron que este reconocimiento sea para mí. La verdad que siempre pienso en lo lindos que son estos reconocimientos, aunque para mí los premios individuales son secundarios, vienen primero los colectivos”, afirmó Messi tras recibir el galardón.

La “Pulga” también expresó su alegría por compartir el momento junto a su esposa Antonella Roccuzzo y dos de sus tres hijos.

El “10” de Barcelona fue uno de los más aplaudidos en una gala a la que no acudió por segundo año consecutivo Cristiano Ronaldo, quien sufrió una lesión de abductor y se encuentra en proceso de recuperación.

KLOPP MEJOR ENTRENADOR

El alemán Jurgen Klopp, técnico que conquistó la Liga de Campeones de Europa en junio pasado al mando de Liverpool, se adjudicó el premio The Best al mejor entrenador.

Klopp se impuso en la terna al español Josep Guardiola (técnico de Manchester City campeón de Inglaterra) y al argentino Mauricio Pochettino, quien llevó a Tottenham Hotspur a la final de la Champions.

“FAIR PLAY”

En tanto, el ex director técnico de la Selección Chilena, el argentino Marcelo Bielsa y su actual equipo, Leeds de Inglaterra, fueron galardonados en los premios The Best con la distinción “fair play”.

El reconocimiento se debió al recordado gol que concedió a Aston Villa en un partido por los “play offs” del ascenso a la Premier League.

Lo que ocurrió fue que sus futbolistas anotaron un gol mientras un rival estaba en el suelo, razón por la que Bielsa le exigió a sus pupilos que se dejaran convertir un tanto para compensar.

La situación generó todo tipo de reacciones, desde ácidas críticas hasta los más grandes elogios, primando los aplausos de los votantes a la hora de decidir al ganador de este premio.

LOS PREMIADOS

The Best 2019 al mejor jugador de la Fifa: Lionel Messi (Argentina).

Premio Puskas Fifa al mejor gol: Daniel Zsori (Hungría).

Premio The Best 2019 al mejor entrenador: Jürgen Klopp (Alemania).

Premio The Best 2019 al portero: Alisson Becker (Brasil).

Premio “fair play”: Marcelo Bielsa (Argentina) y Leeds United (Inglaterra).

Premio a la mejor afición: Silvia Grecco (Brasil).

EQUIPO IDEAL

Arquero

Alisson Becker (Liverpool, brasileño).

Zagueros

Sergio Ramos (Real Madrid, español).

Matthijs De Ligt (Ajax, holandés, hoy en Juventus).

Virgil Van Dijk (Liverpool, holandés).

Marcelo (Real Madrid, brasileño).

Volantes

Luka Modric (Real Madrid, croata).

Frenkie De Jong (Ajax, holandés, hoy en Barcelona).

Eden Hazard (Chelsea, belga, hoy en Real Madrid).

Lionel Messi (Barcelona, argentino).

Delanteros

Cristiano Ronaldo (Juventus, portugués).

Kylian Mbappé (París Saint Germain, francés).