Mesura penquista y nula autocrítica de la banca azul

La indolencia de la “U” en la cancha se comulgó con la nula autocrítica futbolística del ayudante técnico Raúl Armando, quien se sentó en la banca ante la ausencia de Frank Darío Kudelka por suspensión.

El asistente sólo habló de “desatenciones que en un par de minutos nos costaron un 0-2” y dijo que “por ahí no fuimos tan profundos como hubiésemos querido”. La pregunta es por qué.

“Hemos cometido errores que en este fútbol los pagas caro. El rival no te perdona. Después pudimos controlar el partido, pero en otros momentos no…”, “filosofó” Armando, aclarando que “nunca se pierde la esperanza” de luchar por el título.

Luego, como suele ocurrir con jugadores y entrenadores en declaraciones post derrotas, surgieron las frases típicas que dicen nada: “Trabajaremos para el partido que viene”, “haremos el esfuerzo” y “lo pelearemos hasta el final”… La pregunta es con qué.

PIZARRO

Algo más autocrítico fue David Pizarro. “Hay un pesar muy grande, sobre todo porque hicimos una semana de preparación muy buena. Como yo veo el fútbol, primero hay que jugar bien y nosotros tenemos la obligación de hacerlo mucho mejor. Llama la atención que seamos dos equipos diferentes en un mismo partido”.

“Esto te cuesta partidos y campeonatos. Ya quedamos demasiado lejos. Me hago cargo de lo que no se hace bien. Un primer tiempo tan malo hace rato que no se jugaba”, agregó el volante de 39 años.

MERITO PENQUISTA

La mayor caja de resonancia que genera el fracaso de la “U” deja de manera injusta en segundo plano el gran triunfo de Universidad de Concepción, cuyo técnico Francisco Bozán se las arregló para reinventar un plantel que está merecidamente luchando por el título.

“Lo importante es ir partido a partido y ahora pensamos en Antofagasta. Para mí es una pérdida de tiempo hablar sobre el título, más si perdimos en su momento ante equipos que iban más abajo. Sólo queda trabajar”, comentó el DT.

Sostuvo que la gran campaña “tiene que ver con el trabajo en grupo, pero estamos con los pies bien puestos sobre la tierra. Esto no es fortuito, el equipo logró una forma de jugar. Además, lo de los jugadores es digno de felicitar”.