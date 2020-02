“Mi proceso ha funcionado a las mil maravillas…”

Complicado llega Colo Colo al clásico de este domingo contra Universidad Católica (18 horas en el Monumental), pero el técnico albo Mario Salas para nada acusa el golpe.

Los albos arrastran dos derrotas consecutivas en tres fechas del Campeonato Nacional, han mostrado un juego irregular y las críticas al “Comandante” han sido ácidas. Además, las lesiones completan un panorama adverso con las bajas de los centrales Julio Barroso y Matías Zaldivia, el volante Carlo Villanueva, el delantero Iván Morales y dos figuras “entre algodones” de manera casi permanente: Matías Fernández y Esteban Paredes.

BALANCE “POSITIVO”

Pese a ello, el entrenador asegura estar tranquilo. “Yo soy parte de un proyecto, de un proceso que ha funcionado a las mil maravillas… Logramos estar en la fase de grupos de la Libertadores, ganamos la Copa Chile y potenciar juveniles de este club. No creo que tambalee por el partido que viene. Yo me veo terminando mi contrato en Colo Colo. Las cosas se están haciendo muy bien, no me siento para nada cuestionado”, aseguró Salas en rueda de prensa.

“Desde que empezó el año, hemos logrado un título, lo cual es buenísimo. Después en el Campeonato Nacional hemos jugado bastante bien… Los resultados siempre de alguna forma te marcan, pero lo que nos importa es el proceso. El partido con Palestino (3-0) fue muy bueno ante un rival muy difícil, con Cobresal no merecimos el marcador (1-2) y el partido con Audax (1-2) lo menos que merecíamos era ganarlo por un tanto”, añadió.

UC EN LA MIRA

Para la UC, en tanto, el entrenador sólo tuvo elogios. “Católica viene siendo el equipo dominante de Chile en los últimos años, ha tenido muy buenos resultados, ha logrado mantener una base de jugadores y una idea de juego. Es el equipo más potente del fútbol chileno. (Ariel) Holan le ha dado algunos matices. Nos vamos a enfrentar a un gran equipo, pero en nuestra cancha y con nuestra gente”, afirmó.

DT CRUZADO

El aludido Ariel Holan, técnico de Universidad Católica, habló también ayer con la prensa. “Debemos enfocarnos en los desafíos del partido y no pensar en el resultado. Si nos enfocamos en eso y encontramos soluciones, vamos a obtener un buen marcador. Por ahí pasa el examen del domingo y ahí veremos en qué áreas debemos mejorar o no. Es un clásico, pero no deja de ser un partido de fútbol”, comentó el entrenador cruzado.

“Son partidos importantísimos, pero no es necesario recalcarlo tanto. El contexto de importante se lo dan todos los componentes del fútbol, los simpatizantes, la prensa, directivos, familiares”, complementó.

La UC perdió en semifinales de Copa Chile ante Colo Colo por penales. “No hay espina clavada, porque partidos son partidos. Fue el primero oficial de mi ciclo, con pocas semanas de entrenamiento, nos sirvió mucho para reforzar lo que hicimos bien y crecer en lo que no hicimos bien”, comentó Holan.

De cara al domingo, el técnico adelantó que José Pedro Fuenzalida y César Pinares están recuperados y a completa disposición.

LIBRO DE PASES

En otro plano, ayer a las 18 horas se cerró el mercado de pases del fútbol nacional y los tres “grandes” no hicieron nuevas incorporaciones.

Entre las últimas novedades, La Serena, que ya había contratado al delantero David Llanos hace algunos días, sorprendió con la incorporación del volante brasileño Rómulo Zanre, de 19 años y proveniente del Deportivo Brasil, de la Serie A3.

Iquique, en tanto, confirmó la vuelta del ariete Matías Donoso desde Temuco y Curicó anunció al lateral zurdo Alex Ibacache, quien llegará de Cobreloa tras disputar el Preolímpico Sub-23 en Colombia.

En otros movimientos, Jorge Romo fue inscrito por La Calera, mientras Cobresal sumó al delantero Leonardo Olivera, desde Melipilla.

PROGRAMACION

Así se desarrollará la cuarta fecha del Campeonato Nacional:

Hoy

18,30: La Calera – La Serena, en el Nicolás Chahuán”.

Mañana

12,00: Wanderers – U. de Chile, en el “Elías Figueroa”.

17,30: Palestino – O’Higgins, en La Cisterna.

21,30: Iquique – Antofagasta, en el “Tierra de Campeones”.

Domingo 16

12,00: Cobresal – Everton, en El Salvador.

18,00: Colo Colo – U. Católica, en el Monumental.

21,00: U. de Concepción – Curicó, en el “Ester Roa”.

Lunes 17

19,30: U. Española – Audax Italiano, en el Santa Laura.

Sábado 28 (marzo)

12,00: Coquimbo – Huachipato, en el “Francisco Sánchez Rumoroso”.

POSICIONES

1.- U. Católica, 9 puntos.

2.- Everton 7.

3.- U. de Chile, Audax Italiano, Antofagasta, Cobresal, La Calera y Curicó 6.

9.- U. Española, Huachipato y Palestino 4.

12.- Colo Colo, O’Higgins y Wanderers 3.

15.- Iquique y U. de Concepción 1.

17.- Coquimbo y La Serena 0.

GOLEADORES

Con 5: Joaquín Larrivey (U. de Chile).

Con 3: Roberto Gutiérrez (O’Higgins), Fernando Zampedri (U. Católica) y Leonardo Valencia (Colo Colo).

Con 2: Felipe Reynero (Cobresal), Alvaro Ramos (Iquique) y Nicolás Stefanelli (La Calera).

FECHA ANTERIOR

Recordemos que los marcadores de la tercera fecha fueron los siguientes:

La Serena 1 – Cobresal 2.

Huachipato 1 – U. de Concepción 1.

U. de Chile 3 – La Calera 0.

Curicó 1 – Iquique 0.

Antofagasta 2 – U. Católica 3.

Audax Italiano 2 – Colo Colo 1.

U. Española 1 – Palestino 1.

O’Higgins 2 – Wanderers 1.

Everton 1 – Coquimbo 0.