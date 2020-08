Milad: eliminatoria mundialista podría ser postergada para 2021

A la espera del visto bueno por parte de las autoridades para el retorno del fútbol chileno se encuentra la ANFP. Su presidente Pablo Milad (foto) habló ayer con mesura respecto a la eventual fecha de regreso, pero lo que sí confirmó es la utilización del Var, una de las tantas dudas para el desarrollo de la actividad post-pandemia.

Se especula que la fecha de regreso sería el viernes 28 de agosto, pero el dirigente evitó confirmarlo. “Hay intenciones de volver pero se necesita cumplir los requisitos. Estadio Seguro nos hará llegar un listado de los criterios establecidos en seguridad pública y sanitaria. Los estadios tendrán que ser compartidos; se va realizar un ‘check Liszt’ de cada uno de ellos en base a una evaluación y así se tendrá de forma definitiva los reductos y los equipos que harán de local en cada uno de ellos”, comentó Milad.

SISTEMA VAR

Consultado si de cara al regreso se considerará el sistema de videoasistencia para el arbitraje, el ex presidente de Curicó manifestó: “El cuerpo arbitral y el sistema de Var están incluidos en los protocolos del retorno al fútbol. Ya fueron aprobados por la autoridad sanitaria. Ellos van a cumplir los protocolos establecidos de la misma forma que los clubes”.

En otro tema, Milad explicó que “como ANFP estamos ayudando en todo lo posible a los clubes para alivianar los gastos, tanto en hoteles, líneas y buses, también con la compra de los test de antígenos para cuando se desarrollen los partidos. El retorno de la competencia debe ser muy consciente para cuidar a todos quienes estamos involucrados en el fútbol”.

CONMEBOL Y

LIBERTADORES

En cuanto al protocolo que le propondrán al gobierno para la correcta realización de los partidos de Copa Libertadores programados en nuestro país, Milad sostuvo que “hoy (ayer) tuvimos una reunión significativa en conjunto con el doctor Fernando Yáñez y el equipo médico y asesor de la Conmebol, donde se analizó la postura chilena con respecto a la Copa Libertadores, en la que se hizo una sugerencia que es obligación con respecto al test PCR”.

“La Conmebol habló de cinco días con respecto a la aplicación del test y la autoridad chilena considera que es un tiempo amplio, en que puede variar la salud. Por eso, se hizo una propuesta que se hará también al Ministerio de Salud, donde los jugadores entren a través de esa ‘burbuja’, que es el avión charter, pero se pedirá una PCR a la llegada a los hoteles”, complementó Milad.

“Estarán en cuarentena hasta obtener el resultado para que se puedan desplazar entre el hotel y el lugar de juego. No habrá ningún desplazamiento adicional. Y terminando el juego, será hacia la salida del país”, agregó.

CUARENTENA

“Hay una situación que hay que ver a nivel de gobierno: un decreto que señala que los extranjeros tienen que hacer una cuarentena a la llegada del país, de 14 días, y la salida tiene que ser correspondiente a la instrucción sanitaria que está establecida”, continuó el presidente de la ANFP.

En esa línea planteó que es importante incorporar “una medida sanitaria, que señale que los equipos sean sometidos a un nuevo PCR y el resultado esté de 6 a 10 horas para que puedan tener libertad de ir a sus puntos de entrenamiento. Es un proceso en que estamos trabajando directamente con la autoridad sanitaria, representados por el doctor Fernando Yáñez, quien tiene una reunión con el ministro Paris para proponer esta situación”.

FECHA FIFA

En otro tema, el dirigente informó que “mañana (hoy) tenemos una reunión con Conmebol para definir si habrá fecha Fifa en septiembre. Se hará una evaluación y también se analizará si se efectuará en Europa o Sudamérica”.

Incluso, Milad no descarta otra opción que estaría tomando fuerza: la posibilidad de que no se realicen partidos de clasificatorias durante 2020. “Hay informaciones que corren de que no se harían partidos de eliminatoria este año por lo que están viviendo las distintas ligas en Sudamérica, que aún no se reanudan…”, reconoció.

Recordemos que la Selección Chilena iba a tener su primer partido de eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022 ante Uruguay en Montevideo, mientras que en el estadio Nacional debía recibir a Colombia. Eso hasta antes de la pandemia.