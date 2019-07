Milan pretende a Pulgar y crece la “colonia” chilena en Argentina

Su gran temporada defendiendo al Bologna de Italia y el destacado rendimiento que exhibió en la reciente Copa América, le permiten a Erick Pulgar (foto) manejar un abanico de ofertas atractivas.

En España ha sonado fuerte para reforzar al Sevilla y en el Calcio se sumó a la Roma y Nápoles un “grande” de tomo y lomo.

Según la Gazzeta dello Sport, el AC Milan quiere contar con los servicios del volante chileno. Si bien la escuadra “rossonera” hace años está en “depresión” y mira de lejos la lucha por los títulos, hoy está decidida a recuperar protagonismo en el fútbol europeo fichando jóvenes con presente y proyección.

En ese plano Pulgar y el argentino Matías Zaracho, campeón con Racing en Argentina, son las principales opciones para la contención.

De momento, es un hecho que el mediocampista nacional no prolongará su vínculo con Bologna, club que ya le puso precio a la cláusula de salida: 15 millones de euros.

DIAZ ESPERA

En Argentina, River Plate y su técnico Marcelo Gallardo continúan esperando a Paulo Díaz, el zaguero chileno que Al Ahli de Arabia Saudita no quiere soltar por menos de tres millones de dólares, uno más que la oferta de los “millonarios”.

Y mientras se resuelve el tema, Díaz aprovechó de entrenar ayer con Palestino, el club que lo formó. “Me encantaría jugar en River, sería lindo para estar cerca de la Selección”, declaró el polifuncional jugador a Fox Sports Chile.

De paso, agradeció los elogios del “Muñeco” Gallardo, quien ha dicho en todos los tonos que quiere al chileno en su equipo. Díaz también aclaró que el fútbol árabe “es de buen nivel, con muchos jugadores seleccionados en sus países y que estuvieron en el pasado Mundial. Por eso en la última Copa América pudo demostrar que no estaba en bajo nivel, no me hizo mal estar allá”.

FUENTES LISTO

En otro plano, Estudiantes de La Plata logró un acuerdo con O’Higgins por el fichaje del volante chileno Juan Fuentes, quien será confirmado en las próximas horas.

El cuadro “pincharrata”, donde milita Gonzalo Jara, comprará el 50 por ciento del pase del jugador por cerca de un millón de dólares.

Fuentes, quien deberá presentarse este lunes en La Plata, fue pedido expresamente por el técnico del cuadro argentino, Gabriel Milito, quien ya fue su DT cuando dirigió al elenco rancagüino en 2017 y 2018.

Cabe mencionar que otros dos jugadores chilenos están en la mira de clubes argentinos: El lateral de Colo Colo, Oscar Opazo, es pretendido hace varios días por Racing de Avellaneda, mientras que Eduardo Vargas (Tigres de México) figura entre las posibles opciones para reforzar la delantera de Boca Juniors.

LA “COLONIA”

Recordemos que en Racing ya hay tres chilenos, el meta Gabriel Arias, el lateral zurdo Eugenio Mena y el volante Marcelo Díaz.

Asimismo, Francisco Silva y Pedro Pablo Hernández militan en Independiente de Avellaneda, mientras que Leonardo Gil (nacionalizado chileno, al igual que el “Tucu” y Arias) defiende a Rosario Central.

En tanto, Alfonso Parot es jugador de Rosario Central y Pablo Galdames defiende a Vélez Sarsfield.

“MATI” SE

LESIONA

En Colombia, Matías Fernández parecía convencer al técnico de Junior de Barranquilla, Julio Comesaña, pese a la discreta última temporada que cumplió el volante nacional y que le tenía con pie y medio fuera (de hecho sonó en Colo Colo).

El enganche nacional sumó minutos en un encuentro reciente, pero el “fantasma” de los problemas físicos lo está amenazando una vez más. “Tiene una fatiga muscular y no va a viajar a Tunja…Esto es para que después no digan que no llevo a Matías Fernández y ahí empieza el drama”, comentó, aludiendo al partido que deben jugar contra Patriotas por la Liga Aguila.

El DT explicó por qué decidió mantener al otrora “Matigol” en su plantel. “Matías Fernández es un caso especial y si él tiene un contrato, hay que respetarlo. No se le va a pagar un contrato y no utilizarlo… Nosotros no jugamos con un ’10’, jugamos siempre con volantes mixtos y mal no nos ha ido. Pero bueno, se queda acá y ojalá vuelva a su nivel…”, cerró Comesaña.