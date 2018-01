Millonario aporte estatal para carrera de la Fórmula E tiene molestos a los pilotos de rally

Continúan las críticas por la fecha de Fórmula E que se disputará en Santiago el próximo 3 de febrero y que demandó un aporte estatal superior a los 2 millones de dólares.

Primero fueron los deportistas en general quienes alzaron la voz para calificar de “brutal” y “excesivo” el monto que el Gobierno destinará para financiar la prueba, alegando que esos recursos podrían utilizarse en beneficio de muchos otras disciplinas que sí lo necesitan y que esta prueba automovilística tiene cómo autofinanciarse.

PILOTOS DAKAR

Ayer se sumaron nuevos cuestionamientos, ahora de parte de los pilotos de rally. El tema es que éstos no entienden por qué el Gobierno decidió a partir de 2015 “bajarse” del Rally Dakar.

En ese entonces el argumento fue que los recursos que se usarían para la competencia se destinarían para la reconstrucción del norte, que justo sufría por los efectos de un aluvión. Asimismo, también influyeron las críticas al patrimonio.

Por eso hoy se preguntan: “¿Por qué sí dan plata para la Fórmula E y se la quitaron al Dakar?”.

DARDOS A ELISEO

Los hermanos motociclistas Jaime y Felipe Prohens tienen clara su postura. “Es un doble discurso. A un evento’ cototo’ le dicen que no, y a otro que sí. Como dice el (humorista) ‘Bombo’ Fica’, ‘sospechosa la wea…”, comentaron.

Para ellos, “al final son todos temas políticos. Se dijo que se iban a dar mil 500 millones de pesos para la reconstrucción y a nadie le dieron nada. Hay 1.500 millones de pesos perdidos en Atacama…”.

Incluso, los Prohens apuntan sus dardos contra Eliseo Salazar, hermano de Rodrigo, quien es el representante de KMS Automotriz, Comercial y Publicidad Limitada, empresa organizadora del evento en nuestro país. “Bonito negocio para Eliseo. Lo importante es qué es lo que deja… Si vamos a ver de nuevo a Salazar, que tiene 80 años, dando la vuelta por la Fórmula E, no aporta al deporte chileno…”, dispararon.

“BURDO POPULISMO”

Una postura igual de crítica tiene Claudio Rodríguez. Para “Burrito”, quien también participó en la categoría de motos en el Dakar, esto no es más que “un burdo populismo del Gobierno. Nosotros, como deportistas, siempre le criticamos a este Gobierno que no apoyó al Dakar. Las críticas se hicieron sentir con fuerza y la Presidenta para paliar eso impulsa la Fórmula E, que no es tan majestuosa como el Dakar”.

“Da rabia. La excusa para sacar la prueba de Chile fue que no había recursos, y creo que ahora hay menos que el año pasado e invierten dos millones de dólares en una carrera que no será tan vista como sí lo sería el Dakar”, complementó.

HABLA ORREGO

Mientras tanto, el intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó otras preocupaciones que genera la presencia de la Fórmula E en Santiago y aseguró que se cuidará el patrimonio de la ciudad.

“Primero, dijeron que sería un evento de casi 100 mil personas. Eso no es efectivo, dado que tendrá unas 15 mil personas en su horario ‘peak’, bastante menos gente que cualquier evento que ha tenido el Parque Forestal. Segundo, es falso que se vayan a sacar o a dañar los adoquines. Se le pondrá una capa de asfalto, para protegerlos, al igual que se hace en Roma, en París o en Londres”, comentó el personero.

“Lo que haremos es un evento de categoría internacional, que promueve el turismo, que promueve la renovación de energía y esperamos que los vecinos a medida que vayan saldando sus dudas, queden conformes para que el 3 de febrero tengamos un exitoso evento”, añadió.

“CARRERA ESPECIAL”

“Es una carrera bastante especial, partiendo porque no tiene la misma velocidad que la Fórmula Uno, y en todos los lugares en que se ha realizado, se corre en el casco antiguo de la ciudad. Fue así en Londres, en París, en Roma, o sea son ciudades con una cultura de preservación mucho mayor que la nuestra. En Santiago hay estos temores porque hay falta de información, pero todos estamos preocupados de defender el barrio patrimonial. Hay acuerdos entre todas las partes y se van a respetar”, finalizó Orrego.

FINANCIAMIENTO

Según reveló El Mercurio, para la carrera de Fórmula E programada para el 3 de febrero en Santiago, el Gobierno aportará a través del IND y el Ministerio de Energía.

El 20 de noviembre se firmó el convenio de ejecución del proyecto deportivo. El IND traspasa 1.300 millones de pesos a la empresa KMS Automotriz, Comercial y Publicidad Limitada, cuyo representante es Rodrigo Salazar, hermano de Eliseo. Del mismo modo, el Ministerio de Energía también hace un aporte, que alcanza a los $220 millones.