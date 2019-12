“Montillo está muy interesado en volver a la U”

El director deportivo de Universidad de Chile, Sergio Vargas, confirmó que contactaron al enganche argentino Walter Montillo.

“Hemos conversado con varios jugadores, entre ellos con Walter. El está muy interesado en volver a la ‘U’ y nosotros estamos muy interesados en que él llegue. Esperemos que haya novedades positivas en algún momento”, comentó el personero.

“Están las dos intenciones: las de él y las del club, eso es muy importante y fundamental diría yo. Creo que él es un gran jugador que ha manifestado su amor por la ‘U’. Esperemos a ver qué pasa”, agregó “Superman”.

Asimismo reveló que “estamos buscando gente en delantera, ahí necesitamos algunos jugadores. Se nos han ido varios muchachos y vamos a ver qué hacemos”.

RODRIGUEZ

EN EL AIRE

Un tema que preocupa en la hinchada azul es la renovación de Matías Rodríguez, quien hoy está más fuera que dentro del club por un tema económico.

“Es un jugador que nosotros queremos profesional y humanamente, queremos que siga en la ‘U’. De todos los que han terminado contrato, es prácticamente el único al que se le ha ofrecido seguir, por todo lo que significa no sólo para el club sino que para el hincha”, explicó Vargas.

“Queremos contar con Matías, entendemos todo lo que él ha dado, todos los triunfos y alegrías, su rendimiento. El juega siempre, se lesiona muy poco, está siempre a disposición, es positivo y un muy buen líder. Pero hoy tenemos que cuadrarnos dentro de un presupuesto. Hicimos el máximo esfuerzo posible para que sea posible esa renovación. Ahora ya depende de Matías”, cerró el director deportivo.

PANORAMA

Recordemos que hasta ahora la “U” sólo registra bajas, pues ya partieron Johnny Herrera, Lucas Aveldaño, Rodrigo Echeverría, Nicolás Oroz, Leonardo Fernández, Marcos Riquelme y Leandro Benegas.

Además de Montillo, interesan el central venezolano Luis Del Pino Mago (Palestino), el enganche Pablo Aránguiz (U. Española), el volante de contención Fernando Cornejo (Audax Italiano) y el ariete Felipe Mora (Pumas de México). Por otro lado, es incierta la continuidad de Pablo Parra y Sebastián Ubilla, quienes aún no renuevan sus respectivos vínculos.

EL “CHILE 4”

En otro tema, el presidente de Azul Azul, José Luis Navarrete, criticó ayer al propietario de Unión Española, Jorge Segovia, quien atacó a la ANFP y la “U” luego que se decidiera definir en cancha el cupo “Chile 4” para la Copa Libertadores 2020.

“Siempre manifestamos y guardamos respetuoso silencio de las decisiones de la ANFP y siempre estuvimos dispuestos a jugar en cancha. La decisión la respetamos y no hay mejor estímulo que jugar un partido de fútbol, porque es la actividad que practicamos y estamos dispuestos a jugar donde señale la ANFP”, partió expresando el mandamás de Azul Azul.

Consultado sobre las declaraciones del gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, quien afirmó que la “U” fue beneficiada con la suspensión del Torneo Nacional y además aseguró que los rojos no se presentarán al partido de definición, Navarrete enfatizó: “El señor Baquedano ha hecho una verdadera procesión utilizando diferentes plataformas, él ha denostado públicamente a la ‘U’ siguiendo instrucciones del propietario del club, el señor Segovia, quien no sé qué tiene con el fútbol si está fuera del país… Quiere intervenir, volver a esa etapa oscura del fútbol chileno…”, ironizó, afirmando que Segovia no es precisamente “el paladín de la justicia”.