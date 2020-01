Montillo tuvo gran recibimiento

En medio de gran expectación, con centenares de hinchas azules en el aeropuerto de Santiago, Walter Montillo arribó ayer al país para concretar su anhelado retorno a Universidad de Chile, club al que defendió con éxito entre 2008 y 2010.

El enganche procedente de Tigre de Argentina se dirigió de inmediato a la Clínica Meds, donde se sometió a los exámenes médicos de rigor (foto) para luego firmar contrato. “Es una emoción muy grande volver tras 10 años y que el cariño sea el mismo, me pone muy contento. Ahora a ponerse a punto para poder estar a disposición lo más rápido posible”, comentó la “Ardilla”.

En relación a la gran recepción que tuvo por parte de los seguidores laicos, Montillo sostuvo que “uno espera que sea lindo, pero no con esa efusividad. Pido disculpas a quienes no pude saludar, porque fue un tumulto muy grande, pero ya vamos a tener oportunidad”.

LARRIVEY

En tanto, el delantero argentino Joaquín Larrivey (foto recuadro) también arribó ayer al país para sellar su vínculo con los azules. “Muy contento de estar acá y orgulloso de que el club se haya fijado en mí. Quiero hacer goles y aportar mi granito de arena”, comentó en el aeropuerto capitalino el ex atacante de Cerro Porteño.

“Hablé con la gente, sobre todo con mi suegro (Gerardo Reinoso, ex volante de la UC) quien jugó mucho tiempo acá y me habló maravillas del club. La verdad es que cada vez me dieron más ganas de estar acá. Hice un esfuerzo en lo económico para arreglar con Cerro Porteño, pero acá estoy con muchas ganas de arrancar este nuevo desafío”, añadió.

“Vengo con mucha ilusión, con la intención de jugar y pelear”, dijo antes de referirse a Walter Montillo, aseverando que “estoy muy contento porque es un jugador extraordinario”.

Larrivey y Montillo serían presentados oficialmente hoy y se suman como refuerzos a Fernando Cornejo, Luis del Pino Mago y Pablo Aránguiz.

En otro plano, ayer firmó su renovación de contrato Matías Rodríguez, hasta fines de la temporada 2020.